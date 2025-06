Schock für Robert und Carmen Geiss: Das Millionärs-Paar wurde in seiner Villa in Saint-Tropez von vier bewaffneten Männern überfallen. Die Täter verletzten beide und erbeuteten Wertsachen aus den Tresoren. Die Polizei ermittelt nun anhand von Überwachungsvideos.

«Sie haben mir in die Rippen getreten»

«Sie haben mir in die Rippen getreten»

Raubüberfall auf Geissens in Villa in Saint-Tropez – Carmen und Robert verletzt

1/8 Die Geissens führen ein Leben in Luxus, Saus und Braus. Daraus machen sie keinen Hehl, ... Foto: Instagram/carmengeiss

Darum gehts Robert und Carmen Geiss in Saint-Tropez überfallen und verletzt

Bewaffnete Eindringlinge zwangen das Paar, Tresore zu öffnen

Vier Männer waren an dem Überfall beteiligt Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Die Geissens haben eine Horrornacht hinter sich. In der Villa des deutschen Millionärs-Paares in Saint-Tropez brachen in der Nacht auf Sonntag, den 15. Juni, vier bewaffnete Männer ein und verletzten sowohl Carmen (60) als auch Robert Geiss (61).

Robert Geiss erzählte um 2 Uhr morgens auf Instagram: «Ja, liebe Leute. Wir sind im eigenen Haus in Saint-Tropez überfallen worden – und zwar vom Allerfeinsten, von vier bewaffneten Vollidioten.» Ein beigefügtes Video zeigte Einsatzfahrzeuge, die auf das Anwesen zufuhren.

Eindringlinge verletzten die beiden

Der Überfall hatte ernsthafte Folgen für das Ehepaar. Laut «Bild» mussten sie die Tresore öffnen. Carmen Geiss wurde verletzt. Robert Geiss berichtete: «Carmen hat das ein oder andere abbekommen.» Er selbst wurde ebenfalls angegriffen: «Mir haben sie in die Rippen getreten. Ich glaube, ich habe mir eine Rippe angebrochen.»

Die Töchter Shania (20) und Davina (22) waren zum Glück nicht anwesend, als der Überfall geschah. Auf Instagram sagt Davina Geiss: «Ich bin so dankbar an Gott, dass nichts Schlimmeres passiert ist. Die vier Männer waren komplett bewaffnet, das ist einfach nur krass. Und dann meine Eltern zu verprügeln und meinem Vater die Rippe vermutlich zu brechen und meiner Mami den Hals aufzuschneiden.»

Die Geissens, vor allem bekannt für ihre TV-Reality-Show, besitzen seit Jahren ein Anwesen in der Gemeinde Ramatuelle nahe Saint-Tropez und betreiben auch ein Hotel in der Region. Sie pendeln regelmässig zwischen Dubai und der Côte d'Azur, wobei sie die Gegend um Saint-Tropez besonders im Sommer schätzen.

«Saint-Tropez ist nicht sicher»

Dieser Vorfall hat jedoch ihre Sicht auf ihren Lieblingsort drastisch verändert. Robert Geiss zog ein bitteres Fazit: «Also, Saint-Tropez ist leider Gottes nicht sicher.»

Die Ermittlungen laufen. Robert Geiss erklärte: «Wir werden uns morgen weiter darum kümmern, werten die Videos jetzt aus. Vielleicht können wir die Jungs ja irgendwie überführen.» Der Überfall wurde offenbar von den Sicherheitskameras des Anwesens aufgezeichnet.