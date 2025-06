1/6 Davina Geiss freut sich über ihr Geburtstagsgeschenk, Vater Robert schaut ihr beim Auspacken gespannt zu. Foto: Instagram/Davina Geiss

Darum gehts Davina Geiss feiert 22. Geburtstag und erhält teure Geschenke

Hermès-Tasche als Highlight, Verwirrung über Modell Kelly oder Birkin

Dieser Tage feierte die älteste Geiss-Tochter Davina ihren 22. Geburtstag und wurde dabei reichlich beschenkt. Auf Instagram gewährt die Tochter der Reality-TV-Stars Robert (61) und Carmen Geiss (60) einen Einblick auf den Gabentempel – und der hat es ganz schön in sich.

Nebst einem transparenten Kleid von Pucci (675 Franken) und einem Bikini derselben Marke (340 Franken) gab es aus dem Hause Missoni einen kurzen Jumpsuit (560 Franken), einen weiteren Bikini (410 Franken) sowie ein Top und eine kurze Hose, die noch mal um die 800 Franken kosten.

Zu den Kleiderkosten von rund 3000 Franken kommen noch einmal um die 500 für eine Celine-Kosmetiktasche sowie 240 für eine Flasche Tequila hinzu. Letztere besticht nicht (nur) mit dem Inhalt, sondern vor allem mit der Optik, erinnert an eine stehende Acht. Durch den Kauf der Spirituose floss das Geld von der einen Millionärsfamilie zur anderen; Gründerin und Inhaberin der Marke 818 Tequila ist nämlich niemand Geringeres als Kendall Jenner (29).

«Eine Kelly hab ich ja schon»

Für die grösste Freude sorgte allerdings jenes Geschenk, das sie mit einem Tag Verspätung von ihren Eltern erhielt: eine Hermès-Tasche. Nicht irgendeine natürlich, wir sind ja schliesslich bei den Geissens, sondern «eine Mini-Birkin», wie es Davina Geiss voller Freude beim Auspacken entfährt.

Dabei gibt es kurz Verwirrung, denn Carmen dachte eigentlich, sie hätte ein anderes Hermès-Modell gekauft, nämlich die Kelly. Doch ihre beiden Töchter korrigieren sie beim Anblick der Tasche sofort, ihre älteste meint gar, «das ist eine Birkin, eine Kelly hab ich ja schon». Mit wie viel die kleine Birkin (es ist unklar, ob es Grösse 25 oder 30 ist) von Davina Geiss zu Buche schlägt, ist schwierig zu sagen, denn der Preis unterscheidet sich je nach Material, Ausstattung und Modell. In Europa sind die günstigsten Modelle der Birkin 25 gemäss Sotheby's ab 8950 Euro erhältlich.

Die Hermès-Kellys und -Birkins gehören zu den teuersten Handtaschen der Welt, bestimmte Modelle erreichen Preise in sechsstelliger Höhe. Und auch wer das nötige Kleingeld hat, kommt nicht einfach so an eine der begehrten Taschen. Denn dafür braucht es gute Verbindungen. Für die Geissens kein Problem – erst kürzlich hat sich Mutter Carmen von Hermès zwei Sättel gegönnt – für ihre Pferdestatuen.

