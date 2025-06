1/6 Robert Geiss rennt den Einbrechern mit seinem Gewehr nach. Foto: Screenshot/RTL

Darum gehts Robert und Carmen Geiss veröffentlichen Videos des Einbruchs in ihre Villa

Robert Geiss verfolgte Täter mit Gewehr, zeigt sich entschlossen

Fynn Müller People-Redaktor

Am Mittwoch veröffentlichen Robert (61) und Carmen Geiss (60) auf Instagram die Videos der Überwachungskameras. Sie filmten die vier Einbrecher, wie sie in der Nacht auf Sonntag in die Villa der Geissens in Saint-Tropez eingebrochen sind.

RTL liegt ein Video aus einem anderen Kamerawinkel vor – und das bringt dramatische Details ans Licht. Es zeigt die Reaktion von Robert Geiss unmittelbar nach dem Überfall. Der TV-Millionär verfolgte die flüchtenden Täter mit einem Gewehr, ehe er kurze Zeit später zurück ins Haus kehrte.

Auch der Hausmeister erscheint bewaffnet im Bild. Im Gespräch mit RTL zeigt sich Robert Geiss entschlossen: «Ich wäre in der Lage bereit, jemanden zu töten. Und wenn es das Letzte gewesen wäre, was ich getan hätte.»

Diebesgut im Wert von 200'000 Franken

Die Veröffentlichung der Videoaufnahmen durch die Geissens könnte bei der Aufklärung des Verbrechens helfen. Die Ermittlungen laufen weiter, während die Familie versucht, das traumatische Erlebnis zu verarbeiten.

Der materielle Schaden beläuft sich auf rund 200'000 Franken. Viel schlimmer sei jedoch für die Familie die psychischen Folgen des Überfalls. Besonders Carmen Geiss hat mit den Geschehnissen zu kämpfen. Dennoch sei sie froh, dass ihre beiden Töchter Davina (21) und Shania (20) zum Zeitpunkt des Überfalls nicht zu Hause waren.

Das Ehepaar wurde von den Tätern überrascht, als sie gerade auf der Couch sassen und die amerikanische Drama-Serie «Revenge» schauten. Unglückerweise sei die Balkontür offen und die Alarmanlage ausgeschaltet gewesen.

