In der Nacht vom 14. auf den 15. Juni wurden Carmen und Robert Geiss Opfer eines brutalen Raubüberfalls in ihrer Villa in Saint-Tropez. Jetzt melden sich ihre Töchter Davina und Shania auf Instagram zu dem Vorfall zu Wort.

Darum gehts Carmen und Robert Geiss wurden in ihrer Villa brutal überfallen und ausgeraubt

Töchter Davina und Shania äussern Schock und Dankbarkeit auf Instagram

Überfall ereignete sich in der Nacht vom 14. auf den 15. Juni Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Silja Anders Redaktorin People

Es ist wohl der Albtraum eines jeden: Man schläft daheim friedlich und fühlt sich sicher – und plötzlich blickt man Einbrechern in die Augen. Eine solche Horrornacht haben Carmen (60) und Robert Geiss (61) hinter sich.

In der Nacht von 14. auf den 15. Juni wurden sie in ihrer Villa in Saint-Tropez brutal überfallen, bedroht, verletzt und am Ende ausgeraubt. Robert Geiss vermutet, eine angebrochene Rippe zu haben, seine Ehefrau sei gewürgt worden und habe Schnittverletzungen am Hals erlitten.

Jetzt melden sich die Geiss-Töchter

Nachdem die Töchter Davina (22) und Shania Geiss (20) bereits schon ihren Schock in der Kommentarspalte von Robert Geiss' Instagram-Post ausdrückten, melden sich die Luxus-Schwestern nun auch in ihren eigenen Instagram-Storys zu Wort.

Vor allem macht der Gedanke an die Gefahr, in der ihre Eltern sich befanden, den Schwestern schwer zu schaffen. «Meine Schwester und ich sind am Boden zerstört von dem, was passiert ist. Der Gedanke, dass wir unsere Eltern bei diesem Überfall hätten verlieren können, lässt uns nicht los. Umso dankbarer sind wir, dass sie leben und kämpfen», schreibt die jüngere Schwester Shania. Sie bedankt sich bei ihren Fans «für all die Nachrichten und die Unterstützung, das gibt uns Kraft.»

Die ältere Davina erklärt zudem, dass sie sich bei ihren Fans wieder melde, sobald es ihr und ihrer Familie bessergehe. Ausserdem schreibt sie: «Ja, meine Eltern sind verletzt. Ja, sie sind traumatisiert. Aber das Wichtigste ist: Sie leben. Wir sind als Familie noch zusammen. Und das ist das Einzige, was wirklich zählt.» Materielle Dinge seien ersetzbar, sagt sie – «aber ein Menschenleben nicht.»

Vor allem wünscht sich Davina Geiss aber weiter Folgendes: «Und hoffentlich bekommen wir diese Schweine. Und hoffentlich bekommen sie das, was sie verdient habe.»

Carmen Geiss besorgt um die Sicherheit

Seit einer Weile sorgt sich Carmen Geiss um die Sicherheit ihrer Familie, vor Kurzem sagten sie erst vor einem Gericht in Kulm AG aus, nachdem ein Schweizer Morddrohungen gegen die Geiss-Töchter ausgesprochen hatte.