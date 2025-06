1/8 TV-Star Carmen Geiss wurde in der Nacht auf Sonntag brutal überfallen, verletzt und ausgeraubt. Foto: Getty Images

Darum gehts Carmen Geiss wurde überfallen und gewürgt. Robert Geiss wurde in die Rippen getreten

Irina Beller erlebte vor zehn Jahren einen ähnlichen Überfall in ihrem Haus

Bei Bellers wurden Schmuck und ein Pelzmantel im Wert von 200'000 Franken gestohlen

Flavia Schlittler Royal- und People-Expertin

Sie leidet massiv unter dem brutalen Überfall. «Ich wurde bis zur Bewusstlosigkeit gewürgt», erzählt Multimillionärin Carmen Geiss (60) in einem bewegenden Video. Ein grosses Pflaster unterhalb ihres Kinns zeugt von der Wunde, die ihr von einem der vier bewaffneten und maskierten Einbrecher zugefügt wurde. Ihrem Ehemann Robert Geiss (61) traten sie in die Rippen, wie er sagt. Nach einem rund dreiviertelstündigen Albtraum, flüchteten die Diebe mit Schmuck und Bargeld über die offene Terrassentür, durch die sie hineinkamen.

Gestohlen wurde den deutschen Reality-TV-Stars in der Nacht in ihrer Villa im südfranzösischen Ramatuelle bei St. Tropez mehr als Schmuck und Bargeld – ebenfalls weg ist das Gefühl von Sicherheit und der körperlichen Unversehrtheit. Die Geissens mussten am eigenen Leib erfahren, wie sich Todesangst anfühlt. Wie es ist, wenn in der Nacht plötzlich fremde, maskierte Männer vor einem stehen, bedrohen, schreien und Befehle erteilen, weiss die Schweizer Luxus-Lady Irina Beller (53). Vor zehn Jahren ist ihr und ihrem Ehemann, dem Zürcher Baulöwen Walter Beller (1949-2020) dasselbe passiert. Auch sie wurden überfallen, als sie zu Hause in Pfäffikon SZ waren.

Bei Irina Beller standen die Diebe im Schlafzimmer

Wie bei Carmen und Robert Geiss, kamen sie einfach herein, die Alarmanlagen waren ausgeschaltet. Noch heute erinnert sich Irina Beller an jedes Detail. «Ich lag nackt im Bett, war tief am Schlafen. Plötzlich standen drei Maskierte in meinem Schlafzimmer. Sagten mir mit baltischem Akzent, wenn ich nicht schreie, passiere mir nichts und wollten wissen, wo Safe, Geld und Schmuck sei.» Die Buch-Autorin habe trotzdem laut nach ihrem Mann geschrieben, der getrennt von ihr schlief, doch es sei keine Reaktion gekommen. «Meine Panik war vor allem, dass sie Walter umgebracht haben. Danach fand man heraus, dass ihm einer der Schweine etwas gespritzt hat, damit er völlig weggetreten war», so Irina Beller zu Blick.

Gestohlen wurden ihr Schmuck und ein Pelzmantel im Gesamtwert von rund 200'000 Franken, gefasst wurden die Diebe nie. Kurz darauf hat sich das Paar einen Wachhund zugetan.

Carmen Geiss ist genervt von Irina Beller

Ein brutaler Überfall in den eigenen vier Wänden wird man nie vergessen, Irina Beller wünscht das niemanden. «Das hat nicht einmal Carmen Geiss verdient», sagt sie nicht ohne zynischen Zwischenton, denn begegnet sind sich die beiden Frauen noch nie. «RTL wollte uns einst zusammenbringen. Carmen lehnte ein Treffen mit Walter und mir ab, weils sie uns schlimm fand. Später meinte sie noch, ich sei eine der drei Personen, die sie am meisten nervt, auch wenn sie mich gar nicht kennt. Aber jetzt ist mein Mitgefühl ganz bei ihr und ihrem Robert.»