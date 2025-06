Carmen Geiss zeigt nach brutalem Raubüberfall ihre tiefe Schnittwunde «Erdbeben, das mein Innerstes erschüttert hat»

Die ganze Familie Geiss steht unter Schock. In der Nacht auf Sonntag wurde das Ehepaar in ihrer Villa brutal überfallen. Carmen Geiss zeigt in einem Video nun, wie übel die Einbrecher sie zugerichtet haben.

Publiziert: vor 37 Minuten