Darum gehts Jacht brennt in Saint-Tropez. Carmen Geiss' Kommentare sorgen für Kritik

Follower kritisieren Geiss' Reaktion als Luxusproblem und mangelnde Empathie

Saskia Schär Redaktorin People

In Saint-Tropez, wo die Geissens einen Wohnsitz haben, brannte am Donnerstag im Hafen eine 41-Meter Jacht. Carmen Geiss (60) stellte ein entsprechendes Video davon auf Instagram. Die Worte, die sie dazu zu schrieb, kamen bei vielen ihrer Follower allerdings alles andere als gut an. «Es ist gerade eine schreckliche Zeit für Bootsbesitzer», meint die Millionärin und fügt an, sie sei froh, dass ihre Jacht Indigo Star sich in Dubai befinde. «Natürlich werden einige Neider denken, dass es unser Boot ist – aber darum geht es nicht. Meine Gedanken sind bei den Menschen, denen diese Yacht tatsächlich gehört.»

Ein richtiger Albtraum sei das. «Der Urlaub ist ruiniert, all der Stress und die Sorgen – es ist einfach schrecklich, wenn so etwas passiert», resümiert die gebürtige Kölnerin. Viele Follower können diese Reaktion nicht ganz nachvollziehen. «Das sind Sorgen auf sehr hohem Niveau», «Das ist nur ein Symbol von zu viel Geld, was da niederbrennt», «Luxusprobleme» oder «Ich habe eher Sorgen, wie sich unsere Rentner was zu Essen kaufen können» sind unter den Kommentaren zu lesen.

Es sei kein Mensch verletzt worden, und «wer sich eine Jacht leisten kann, hat auch eine gute Versicherung» lautet der Grundtenor. «Egal ob Reich oder Arm, jeder verliert etwas bei einem Brand, das man nicht ersetzen kann» halten einige dagegen.

Ein weiteres Negativ-Ereignis im Zusammenhang mit Saint-Tropez

Die genaue Ursache des Brandes ist noch unklar, derzeit gehe man von einem elektrischen Defekt als Ursache aus. Für Carmen Geiss ist dieser Brand ein weiteres negatives Ereignis, welches sich innert weniger Wochen in Saint-Tropez ereignet hat.

Am Wochenende vom 15. Juni wurden Carmen und Robert Geiss (61) in ihrer Villa in dem Küstenstädtchen überfallen. Während Robert Geiss Tritte in die Rippen bekam, wurde seine Ehefrau bis zur Bewusstlosigkeit gewürgt. Als Folge davon riss eine Naht an ihrem Hals auf. Der Überfall hat sie traumatisiert, so sehr sogar, dass die beiden gar über einen Wegzug von Saint-Tropez nachdenken.