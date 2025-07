Carmen und Robert Geiss kennen das Gefühl, ständig vor der Kamera zu stehen. In einem Beachclub in St-Tropez wechseln die Geissens für einmal die Rollen und werden zu Paparazzi.

1/6 Die Geissens sahen am Donnerstag einen berühmten Star in St-Tropez. Foto: RTLZWEI / Foto: Per Florian Appelgren

Die seltene Tasche kostet zwischen 50'000 und 100'000 Franken

Fynn Müller People-Redaktor

Da staunen sogar die Geissens. Als sie am Donnerstag einen Beachclub in St-Tropez (F) besuchen, sitzen am Tisch gegenüber keine Geringeren als US-Superstar Kylie Jenner (27) und ihre Schwester Kendall (29).

«Jetzt sind die Amerikaner auch hier in St-Tropez», schreibt Robert Geiss (61) zu einer Reihe selber geschossener Bilder von Kylie Jenner. Auch Roberts Frau Carmen (60) postet die Schnappschüsse auf ihrem Instagram-Account. Eine Userin kommentiert: «Die Geissens werden zu Paparazzi.»

Die Bilder haben tatsächlich einen gewissen Paparazzi-Charakter. Es wirkt, als hätten die Geissens möglichst unerkannt ein paar Fotos von Kylie Jenner gemacht, um ihren Fans zu zeigen, dass sie im gleichen Club feierten wie der jüngste Spross des Kardashian-Jenner-Klans.

Vorbildfunktion missachtet?

Dabei sollten Robert und Carmen Geiss doch genau wissen, wie es ist, im Blitzlichtgewitter zu stehen und ständig das Gefühl zu haben, beobachtet zu werden. In St-Tropez pfeifen sie auf die Privatsphäre und teilen die Bilder mit der ganzen Welt.

Carmen Geiss hat es dabei auf Kylie Jenners Tasche abgesehen. «Meine Güte, was für eine geile Handtasche. Wer kann mir sagen, was für eine das ist?», fragt sie ihre Fans. Schnell erhält die TV-Millionärin in den Kommentaren Antwort. «Das ist eine Kelly Doll von Hermès», klärt eine Nutzerin sie auf.

Die Tasche ist ein extrem seltenes und vor allem teures Sammlerstück. Weil es von ihr nur wenige Exemplare gibt, variiert der Preis stark. Zwischen 50’000 bis 100’000 Franken muss man hinblättern, um sich im Netz eine Kelly Doll zu ergattern.