Davina Geiss liebt schnelle Autos. Daraus macht sie keinen Hehl. Doch in ihrer Instagram-Story zeigt sie jetzt, dass sie sich für Verkehrsregeln offenbar weniger zu interessieren scheint.

Davina Geiss ist bekannt dafür, Fan schneller Autos zu sein

20 km/h über Tempolimit, in der Schweiz wäre das 240 Franken Bussgeld Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Markenkleider, Luxus pur und schnelle Autos: Das ist das Leben von Davina Geiss (22). Es ist bekannt, dass die Millionärstochter von Robert (61) und Carmen Geiss (60) ein Fan schicker Sportwagen ist.

Weniger begeistert scheint sie von Verkehrsregeln, Gesetzen und Tempolimits zu sein. Zumindest, wenn man sich ihre aktuelle Instagram-Story anschaut. Zu sehen ist ein Foto von einer Tempoanzeige eines Autos. Durch das Lenkrad wurde ein Foto gemacht, darauf zu sehen etwa die Temperaturanzeige, die von Davina Geiss mit einem Herzen umrahmt ist. Scheinbar der eigentliche Grund, weshalb sie das Bild postete.

Tempolimit nicht von Interesse

Wer allerdings genauer hinschaut, erkennt, dass sie mit 130 km/h unterwegs ist. Das ist zwar schnell, aber je nachdem, wo sie unterwegs ist, nicht weiter der Rede wert. Wenn nur neben der Temperaturanzeige von 34,5 Grad Celsius nicht das Symbol eines Verkehrsschilds wäre, auf dem deutlich eine 110 steht. Das heisst, Davina Geiss ist auf einer Strecke unterwegs, auf der eine Maximalgeschwindigkeit von 110 km/h erlaubt ist. Sie allerdings brettert mit 130 km/h durch die Gegend – 20 Stundenkilometer zu schnell. In der Schweiz würde das ein Bussgeld von rund 240 Franken bringen.

Handy am Steuer?

Doch es ist nicht nur die Geschwindigkeitsüberschreitung, die hier für Stirnrunzeln sorgt. Es sieht so aus, als ob Davina Geiss selbst am Steuer sitzt, mit 130 km/h unterwegs ist – und dabei ein Foto von ihrem Armaturenbrett macht. Damit würde sie also sogar gegen zwei Verkehrsregeln verstossen und auch noch andere extrem gefährden. Das Handy am Steuer ist schon bei langsamem Fahren gefährlich, bei Tempo 130 kann es fatale Folgen haben.

Ob Davina Geiss selbst am Steuer sass oder sich von der Rückbank aus vielleicht nach vorn lehnte, um ein Foto der Temperaturanzeige zu knipsen, ist nicht klar. Sollte Letzteres der Fall sein, besteht die Möglichkeit, dass sie in diesem Moment nicht angeschnallt war. Ein weiteres Vergehen gegen die Verkehrsregeln. Egal, wer am Steuer sass, ob Davina Geiss oder jemand anderes: Hier wurde gegen mehr als nur ein Verkehrsgesetz verstossen. Und man darf sich durchaus fragen, ob das Foto der Anzeige von 34,5 Grad Celsius das wirklich wert war.

