1/5 Am Samstagabend traten Lilli und Luna Schweiger gegen Davina und Shania Geiss an (v.l.). Foto: Joyn/Steffen Z. Wolff

Darum gehts Geiss-Schwestern gewinnen «Schlag den Star» gegen Schweiger-Schwestern

Til Schweiger raucht im TV, Robert Geiss macht kontroverse Bemerkungen

Kommentator Ron Ringguth sorgt mit zwei sexistischen Sprüchen für Kritik Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Fynn Müller People-Redaktor

Um 1.25 Uhr ist es so weit: Davina (22) und Shania (20) Geiss gewinnen bei «Schlag den Star» Spiel 14 «Balance-Loch» und holen sich damit die 100'000 Euro. Ihre Gegnerinnen, Luna (28) und Lilli Schweiger (26), gehen leer aus.

Dabei sieht zuerst alles ganz anders aus. Die Schweiger-Schwestern liegen zur Hälfte der Show deutlich vorn, ehe die Geissens zu einer fulminanten Aufholjagd ansetzen. Weil der zu Beginn starke Team-Spirit von Luna und Lilli Schweiger verfliegt und sie sich nur noch gegenseitig zoffen, jubeln am Ende Davina und Shania Geiss.

Was als unterhaltsames Schwestern-Duell beginnt, endet in Drama, fiesen Lästereien und einem unangebrachten Spruch des Kommentators Ron Ringguth (59). Aber der Reihe nach.

Eltern sitzen im Publikum

Bei den Geissens sitzen Papa Robert (61) und seine Schwester Martina im Publikum, die Schweiger-Schwestern werden von ihren Eltern Til (61) und Dana (57) Schweiger angefeuert, die seit 2014 geschieden sind. Besonders die Anwesenheit von Til Schweiger überrascht die Zuschauer. Gesundheitliche Probleme bremsten den Schauspieler aus, er verschwand immer mehr von der Bildfläche. Für das Duell seiner Töchter ist er extra aus Mallorca angereist. Doch so richtig bei der Sache ist er im Studio nicht. Mehr dazu weiter unten.

Fiese Sprüche von Robert Geiss

Robert Geiss hat im Publikum so richtig mitgefiebert. Immer wieder gibt er seinen Töchtern Ratschläge. Beim Sieg gibts für den TV-Millionär kein Halten mehr: Er platzt vor Stolz, springt auf und nimmt Davina und Shania Geiss in die Arme. Doch Robert wäre nicht Robert, wenn er nicht einige Sprüche raushaut – und da hält er sich am Samstagabend nicht zurück. Zu Beginn der Sendung sagt er zu Moderator Matthias Opdenhövel (54): «Allein können sie wenig. Zusammen können sie viel.» Autsch. Die zweite Stichelei folgt etwas später. «Die haben noch nie so viel gearbeitet wie heute», sagt Robert Geiss nach einem gewonnenen Spiel seiner Töchter.

Til Schweiger raucht im TV

Wie bereits erwähnt, kommt die Präsenz von Til Schweiger überraschend. Aber so richtig anwesend ist der deutsche Schauspiel-Star zuerst nicht. Er zeigt wenig Interesse am Geschehen, immer wenn die Kamera auf ihn schwenkt, ist er am Handy. Bei den zwei Outdoor-Spielen setzt er noch einen drauf. Ganz gemütlich zündet sich Til Schweiger eine Zigarette an, während seine Töchter Gabelstapler fahren und danach auf einer Hüpfburg Fussball spielen. Eine unangebrachte Aktion im Familien-TV-Programm, finden einige User auf X. Gegen Ende packt es aber auch den Schauspieler. Er fiebert bis zum Schluss mit – und ist nach der knappen Pleite sichtbar enttäuscht.

Sexistischer Spruch des Kommentators

Auf der Social-Media-Plattform X wird neben dem Spielgeschehen auch fleissig über eine Person diskutiert: Kommentator Ron Ringguth. Der Deutsche leistet sich einen ungünstigen Spruch, der von den Fans als sexistisch bezeichnet wird – beim Spiel «Ringe-Rampe». Dort muss die eine Schwester von einem Podest Gummiringe runterrollen, während die andere sie unten mit einer Lanze aufspiesst. Am Ende brauchts von beiden Teams nur noch einen Ring. Ringguth kommentiert das wie folgt: «Mit einem Ring zu so viel Geld – das schaffen sonst nur Spielerfrauen.» Eine unangebrachte Aussage, findet das Netz.

Show spaltet die Gemüter

Schaut man sich die Kommentare auf X und dem Instagram-Account von «Schlag den Star» an, wird schnell klar: Unterschiedlicher könnte das Fazit der Show nicht sein. Die einen finden das Schwester-Duell spannend, sagen, es sei eine lockere Abwechslung zu den sonstigen Kandidatinnen und Kandidaten. Andere finden die Sendung langweilig und regen sich über die Zickereien der Schwestern auf. Vor allem, dass Luna und Lilli Schweiger so gut wie immer Englisch miteinander reden, bringt einige Fans auf die Palme. «Wir sind hier auf einem deutschsprachigen Sender, und beide können perfekt Deutsch sprechen – also tut das bitte auch», schreibt ein User.