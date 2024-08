TV-Zuschauer genervt von Amira Aly

1/7 Amira Aly kommt bei «Schlag den Star» nicht gut weg.

Fynn Müller People-Redaktor

Der Name Amira Pocher ist Geschichte. Seit kurzem heisst die Moderatorin wieder Amira Aly (31). Am Samstagabend feierte sie bei «Schlag den Star» ihre TV-Premiere mit dem neuen Namen. «Hat sie ja auch genug gekostet», stichelte Ex-Mann Oliver Pocher (46) vor der Sendung in seiner Instagram-Story.

Amira Aly trat bei «Schlag den Star» gegen Schlagersängerin Vanessa Mai (32) an. Nach einem spannenden Duell konnte sich Aly in Spiel 14 (Flaschen aufstellen) durchsetzen. Doch nicht alle Zuschauer gönnen ihr den Sieg. Auf X sammeln sich zahlreiche Kommentare, die sich über das Verhalten von Aly in der Sendung aufregen.

Vor allem ihr euphorischer Jubel nach dem letzten Spiel stösst vielen sauer auf. Sie schrie vor Freude, liess sich auf den Boden fallen und rannte zu ihren Begleitern ins Publikum. Moderator Matthias Opdenhövel (54) musste sie zurück auf die Bühne holen. «Was für ein respektloses Benehmen. Rumschreien, dass man nen Hörsturz kriegt. Den Koffer schnappen und wegrennen», schreibt ein User.

Oliver Pocher kommentiert ihren Sieg

Ein anderer Nutzer sagt: «Amira ist dermassen unsympathisch. Die wird sich noch wundern, wie wenig man sich für sie interessiert, nachdem der Name, der heute nicht gesagt wird, weg ist.» Ein weiterer schliesst sich an: «Ob sich Frau Aly damit einen Gefallen getan hat, wage ich zu bezweifeln. Sie kommt mittlerweile sehr abgehoben rüber.»

Nach der Sendung postet Amira Aly ein Bild mit dem 100'000-Euro-Koffer auf Instagram. Oliver Pocher lässt es sich nicht nehmen, auch dort zu sticheln. «Na dann können ja jetzt ein paar Rechnungen bezahlt werden», schreibt er unter das Siegerfoto von Aly.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

WC-Pause sorgt für Aufsehen

Ein weiterer skurriler Moment spielte sich bei Spiel 13 «Vater, Mutter, Kind» ab. Hier sollten Aly und Mai die Kinder von berühmten Persönlichkeiten erkennen. Beim Testlauf funktionierte der Buzzer nicht. Diesen Moment nutzte Aly, um schnell aufs WC zu gehen.

Werbung

«Das ist jetzt äusserst schlecht. Musst du richtig, richtig doll?», fragte der Moderator nach. Dann gestand Aly: «Ich war kein einziges Mal. Obwohl … Wir waren im Pool!» Damit spielte sie auf das Spiel «Unterwasserpuzzle» an, das im Pool stattfand. Als Mai grinsend anmerkte, nach Aly im Pool gewesen zu sein, legte diese noch einen drauf: «Deswegen war es warm?» Ob sie tatsächlich in den Pool gepinkelt hat oder ob es ein Scherz war, wird nicht aufgelöst.