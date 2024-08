Amira Aly teilt Urlaubsbild mit Christian Düren

1/5 Amira Aly und Christian Düren verstecken ihre Liebe nicht mehr länger vor der Öffentlichkeit.

SpotOn Die People-Agentur

Lange machten sie ein Geheimnis um ihre frische Beziehung, doch mittlerweile stehen Amira Aly (31) und «taff»-Moderator Christian Düren (34) als Paar voll in der Öffentlichkeit. So zeigte die Ex-Ehefrau von Oliver Pocher (46) schon vor einigen Tagen ihren neuen Partner in einer Instagram-Story nach einer schweisstreibenden Fitnesseinheit.

Jetzt hat die 31-Jährige auch ein romantisches Urlaubsbild gepostet, das sie mit Düren in ihrem Heimatland Österreich bei einer Bergwanderung zeigt.

Amira Pocher: Krafttanken im Heimaturlaub

Auch die neuen Aufnahmen verbreitet Amira Aly per Instagram-Story. In mehreren Kapiteln ist zu sehen, wie sie sich mit Düren und einigen Freunden mitten in der Nacht, noch im Dunkeln, auf den Weg zum Gipfel des Schuhflickers im Grossarltal macht. Vorbei an grasenden Kühen wandert die kleine Gruppe immer höher, um schliesslich pünktlich zum Sonnenaufgang die Arlspitze zu erreichen.

Hier nimmt Amira Aly atemberaubende Panoramen auf, und posiert mit Partner Düren vor der malerischen Natur. Liebevoll legt der 34-Jährige auf einem Schnappschuss von hinten seine Arme um Aly, sie lacht dabei herzlich. In einem kurzen Videoclip wandern Düren und Aly dann anschliessend gemeinsam wieder vom Gipfel hinunter.

Pärchendebüt bei Fashion Show

Beim Urlaub in ihrem Heimatland wollte es Amira Aly nach eigener Aussage ursprünglich ruhiger angehen lassen, «aber die Natur zieht mich immer wieder raus», erklärt sie in einer weiteren Story die Beweggründe für ihre nächtliche Wanderung. Denn in der Natur könne sie «am meisten Kraft tanken», weswegen sie ihre Ausflüge auch «wirklich sehr» geniessen würde.

Amira Aly hatte Anfang Juli ihr Pärchendebüt mit Düren gegeben. Gemeinsam besuchten sie eine Show des deutschen Modelabels Marc Cain im Rahmen der Berliner Fashion Week. «Ich bin froh, dass das Versteckspiel endlich vorbei ist.» Jetzt müsse sie sich «erstmal daran gewöhnen, dass ich ihn nicht mehr aus jeder Instagram-Story herausschneiden muss», erzählte sie damals der «Bild»-Zeitung.