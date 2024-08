Sind Oliver Pocher und Amira Aly nun geschieden oder nicht? Der Komiker verrät in seinem Podcast «Die Pochers! Frisch recycelt» mit seiner Ex-Frau Alessandra Meyer-Wölden neue Details.

Aurelia Schmidt Redaktorin People

Nach vier Jahren Ehe haben Oliver Pocher (46) und Amira Aly (31) im August letzten Jahres überraschend ihr Liebes-Aus verkündet. Seitdem liefern sich die beiden in der Öffentlichkeit einen Rosenkrieg: Immer wieder sticheln sie gegen den jeweiligen Ex-Partner, verpassen Seitenhiebe – der Komiker widmet sogar sein ganzes «Liebeskasper»-Bühnenprogramm seiner Ex – und packen über die Trennung in ihren Podcasts aus. Plötzlich die Nachricht: Amira und Oliver Pocher sollen nun offiziell geschieden sein.

Allerdings verrät der Komiker in seinem Podcast «Die Pochers! Frisch recycelt» mit Ex-Frau Alessandra «Sandy» Meyer-Wölden (41), dass dem nicht so ist. Ganz im Gegenteil: Bis zur Scheidung sei es noch ein weiter Weg. «Es muss erst noch eine Rechtskraft verkündet werden. Stand jetzt sind Amira und ich immer noch verheiratet. Ich hätte ja gerne das schon längst durch gehabt», erklärt der Komiker. Weiter verrät Oliver Pocher, dass sich das Ex-Paar vor Gericht zunächst geeinigt und Dinge beschlossen hätte, die Amira Pocher dann im Nachhinein wieder zurückgezogen hätte. «Und dann verzögert sich das», schiebt Pocher nach.

Oliver Pocher will endlich Frieden

Sein Co-Host Meyer-Wölden sagt daraufhin zustimmend: «Das ist immer das Problem, wenn Anwälte involviert sind.» Ein Problem, das Oliver Pocher nur zu gut kenne. «Weil ich habe eigentlich nur drei Punkte, die mir wichtig waren», sagt er. Unter anderem: «das Namens-Thema». «Ich verzichte wirklich auf sehr viel Geld, um einfach auch Frieden zu bekommen.»

Seine Ex-Frau entgegnet, dass es besser wäre, die Sache untereinander zu klären «und nicht von Podcast zu Podcast». Daran ist Oliver Pocher laut seinen Erzählungen kläglich gescheitert: «Das versuche ich ja! Ich habe ja einen persönlichen Kontakt. Aber da ist auch ehrlicherweise der aktuelle Lebensabschnittsgefährte nicht besonders hilfreich in der Situation», sagt der Komiker und spielt damit auf Amira Alys neuen Freund und Moderator Christian Düren (34) an.

Weiter erklärt Pocher: «Ich bin von meiner Seite immer sehr gesprächsbereit und kompromissbereit.» Auch Alessandara Meyer-Wölden sei bereit dazu, sich als Schlichterin und Ratgeberin einzusetzen, wie sie sagt. Das scheint Oliver Pocher wieder Hoffnung zu geben: «Nächste Woche vielleicht ‹Die Pochers! Frisch geschieden›. Wir arbeiten daran.»