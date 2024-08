1/6 Am Ende der neusten Folge vom Podcast «Liebes Leben» mit Amira und Hima Aly knallts.

In der neusten Podcast-Folge von «Liebes Leben» sprechen Amira Aly (31) und ihr Bruder Hima (33) über die grossen Ereignisse der letzten Woche: Die Aly-Pocher-Kinder, die Schwimmen lernen, Bianca Heinickes (31) Körperbehaarung und den Olympia-Skandal um die algerische Boxerin Imane Khelif (25). Vom Sport wechselt Amira Aly dann zu ihrem TV-Konsum und erzählt, dass sie sich in letzter Zeit neben True-Crime-Serien auch noch einem anderen Genre annähert: Trash-TV. «Ich fange jetzt ganz langsam an, wieder Trash zu gucken», beginnt Amira Aly.

Noch während der ersten Folge der Kuppelshow «Are You The One?» sei ihr die Lust allerdings wieder vergangen: Eine Teilnehmerin habe sich als «Onlyfans Content Creatorin» vorgestellt. «Man kann auch Scheisse für Gold verkaufen, also ehrlich», spottet Amira Aly. Ihr Bruder fügt hinzu: «Solange es in Englisch ist, ists gut. Es klingt einfach professioneller.»

«Brüste raushängen lassen, Foto machen und online stellen»

Wie sie sagt, wolle Amira Aly auf keinen Fall despektierlich über andere Berufe sprechen, schliesslich «muss jeder gewisse Qualitäten vorweisen, um Sachen zu machen oder zu erreichen». Aber: «Deine Fotos ein bisschen zu retuschieren, Brüste raushängen lassen, Foto machen und online stellen – es wird sich noch nicht einmal mehr angestrengt», findet Aly und lacht.

Ein anderer Teilnehmer der Dating-Show habe die junge Frau, die ihre Bilder auf der Blüttelplattform anbietet, dann noch bestärkt und gesagt: «Ich hätte kein Problem damit, wenn meine Freundin das machen würde. Ich würde ihr sogar noch helfen, die Fotos zu machen», erzählt Aly mit einem ironischen Unterton.

Für Hima käme so eine Freundin allerdings gar nicht infrage: «Ich hätte tatsächlich ein Problem damit – das geht gar nicht!» Da stimmt ihm seine Schwester zu: «Du würdest doch nicht einmal eine Frau daten, die das machen würde.» «Selbst wenn sie bereits meine Freundin wäre», betont Hima. «Tja, dann bist du am Schluss nur noch ‹Only You›».

«Retusche drüber und einkassieren»

«Es soll jeder das machen, was er möchte», sagt Amira Aly noch, bevor sie nachlegt: «Es sind ja auch ganz viele, die haben sich einfach mal eben die Lippen aufspritzen und die Nase schlecht operieren lassen, aber wenn du die erst mal in einem Reality-Format siehst, dann ist ja auch die Figur nicht einmal trainiert.» In den Augen der Podcasterin seien nämlich Training und gesunde Ernährung auch eine Form von Disziplin, der man Anerkennung schenken darf. «Es ist so schlimm, wie wenig Ansprüche man an sich selbst haben kann. Da zählt dann einfach das Endergebnis: Retusche drüber und einkassieren.»

