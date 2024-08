Diese Frau hat Comedian Oliver Pocher nach Paris begleitet

Oliver Pocher besuchte die Olympischen Spiele in Paris in Begleitung einer blonden Frau, statt auf seine Kinder aufzupassen. Ex-Partnerin Amira Pocher kritisierte ihn dafür in ihrem Podcast.

1/6 Hat Oliver Pocher eine neue Frau an seiner Seite?

Oliver Pocher (46) sorgte bei den Olympischen Spielen in Paris für Aufsehen. Der Comedian erschien in Begleitung einer blonden Frau, um das Tennismatch zwischen Jan-Lennard Struff (34) und Francisco Cabral (27) zu verfolgen. Die Identität der Frau war zunächst unklar.

Pochers Ex-Partnerin Amira Pocher (31) – die bald wieder ihren Mädchennamen Aly haben wird – erhob daraufhin schwere Vorwürfe gegen den 46-Jährigen. In ihrem Podcast «Liebes Leben» behauptete sie, dass Pocher die Zeit mit den gemeinsamen Kindern für die mysteriöse Blondine sausen liess. «Ja, wer ist denn die Blondine in Paris?», fragte Amira Pocher provokant.

T-Online.de zufolge handelt es sich bei Pochers Begleitung um Kathi Schuhe, eine Fitnesstrainerin. Auf ihrem Instagram-Account gibt die Blondine Einblicke in ihr Leben, ihre Reisen und ihr Sportprogramm. «Hi, ich bin Kathi und wollte mal ein paar Ratschläge zum Thema gesunder Lebensstil geben, denn die Gesundheit ist das Wichtigste, was wir haben», schrieb sie in einem Post.

Dieser Artikel wurde mit Unterstützung von «BliKI» für dich erstellt Blick benutzt künstliche Intelligenz als Helferin bei der Redaktionsarbeit, etwa beim Aufspüren verschiedener Quellen oder beim Erstellen von Zusammenfassungen von Texten aus verlässlichen Quellen. Blick befolgt beim Einsatz künstlicher Intelligenz strenge Regeln. So hat bei der Qualitätskontrolle immer ein Mensch das letzte Wort. Mehr dazu im «Code of Conduct». Blick benutzt künstliche Intelligenz als Helferin bei der Redaktionsarbeit, etwa beim Aufspüren verschiedener Quellen oder beim Erstellen von Zusammenfassungen von Texten aus verlässlichen Quellen. Blick befolgt beim Einsatz künstlicher Intelligenz strenge Regeln. So hat bei der Qualitätskontrolle immer ein Mensch das letzte Wort. Mehr dazu im «Code of Conduct». Mehr

Er folgt ihr nicht in den sozialen Medien

In welcher Beziehung Kathi Schuhe zu Oliver Pocher steht, ist unklar. Während sie dem Comedian auf Instagram folgt, zählt er bislang nicht zu ihren Followern. Die Blondine teilte jedoch Fotos von sich in Paris, auf denen sie dasselbe Kleid trägt wie an der Seite von Pocher im Olympia-Stadion. «Dankbar für so ein wunderschönes Geburtstagswochenende in Paris», kommentierte sie die Bilder. Die Anschuldigungen von Amira Pocher werfen indes kein gutes Licht auf ihren Ex-Mann. Hat Oliver Pocher seine Vaterrolle vernachlässigt, um mit Kathi Schuhe die Spiele zu besuchen? Eine Stellungnahme des Entertainers steht noch aus.