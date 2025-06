Welches Geschwister-Duo schnappt sich die 100'000 Euro?

Am Samstagabend treten mit Shania und Davina Geiss, sowie Lilli und Luna Schweiger vier junge Promi-Spross-Damen gegeneinander bei «Schlag den Star» an. Wer hat die besseren Chancen auf einen Gewinn? Wir schauen uns die Kandidatinnen genauer an.

Sie gehören zu den berühmtesten deutschen Promitöchtern: Shania (20) und Davina Geiss (22) sowie Luna (28) und Lilli Schweiger (26). Im TV-Format «Schlag den Star» kommt es nun zum grossen Showdown zwischen den Millionärs- und Schauspieler-Töchtern. Obwohl, aus einem Millionärshaushalt stammen sie allesamt. Das Vermögensmagazin schätzt das Vermögen der Familie Geiss auf gut 100 Millionen Euro, jenes von Til Schweiger auf 35 Millionen Euro.

Welche weiteren Gemeinsamkeiten, Unterschiede sowie Stärken und Schwächen die vier Frauen haben und was ihnen dies in der Spielshow nutzen könnte, gibt es im Folgenden.

Shania und Davina Geiss

Los geht es mit den jüngsten im Quartett, den Geiss-Töchtern. Zusammen folgen ihnen auf Instagram über eine Million Personen. Den Umgang mit Social Media und Reality-TV beherrschen sie aus dem Effeff, sind doch beide vor der Kamera gross geworden. Dies könnte sich positiv auf ihre Nervosität auswirken. Denn genau da könnte es für Shania Geiss Probleme geben – bei ihrem Nervenkostüm. Sie leidet unter Panikattacken, wie sie in unter anderem in ihrer Doku-Serie «Die Geissens» erklärte.

Womit sie jedoch punkten könnte, ist mit ihrer Leidenschaft fürs Malen und Zeichnen, was in Spielen wie Montagsmaler nützlich wäre. Ganz die Luxus-Lady setzt sich Shania Geiss zudem gerne hinters Steuer von PS-starken Gefährten. Ihre Freude an den schnellen fahrbaren Untersätzen zeigt sie auch auf Instagram, wo sie den teuren Autos ein ganzes Story-Highlight widmet. Die Leidenschaft für teure Autos teilt sie mit ihrer Schwester Davina, die einst gar eine Runde in einem Formel-E-Rennauto drehte. Bei Spielen wie beispielsweise Ziesel-Rennen oder Autoslalom könnten sie von ihrem Fahrspass profitieren.

Was ihre körperliche Fitness betrifft, so arbeiten sie erst seit wenigen Monaten aktiv daran, wie Vater Robert Geiss erst diese Woche in einer Instagram-Story erklärte. Während sie im Sommer gerne mal am Pool chillen, stehen sie in den Wintermonaten immer wieder mal auf den Skiern, was der körperlichen Fitness zuträglich ist.

Klar ist, dass Shania und Davina Geiss von ihren Eltern absolut verwöhnt werden. Mit ihnen reisten sie um die ganze Welt. Ihren Wohnsitz haben sie in Monaco, sprechen daher nebst Deutsch und Englisch auch Französisch. Die Fremdsprachen-Kenntnisse könnten sich bei den Wissensfragen als von Vorteil erweisen, ebenso ihre Reiseerlebnisse. Was ihr Allgemeinwissen betrifft, bleibt offen, wie sie damit punkten werden.

Lilli und Luna Schweiger

Die Schauspielerinnen Lilli und Luna Schweiger stammen zwar wie die Geissens ebenfalls aus einem millionenschweren Haushalt, dennoch scheint ihr Leben etwas bodenständiger zu sein. Dies zeigt sich besonders beim zweitjüngsten Schweiger-Spross Lilli. Sie hatte sich eine Auszeit vom Schauspielern genommen, eine Tischlerlehre begonnen und diese 2024 erfolgreich abgeschlossen. Was Geschicklichkeit und Fingerfertigkeiten betrifft, ist sie damit klar im Vorteil. Ihre ruhigere und fokussierte Art wird ihr ebenfalls von Nutzen sein.

Auch Schwester Luna hat nebst der Schauspielerei mit einem Bachelor of Science in Management noch ein zweites Standbein. 2022 erklärte sie gegenüber «Bild», dass sie sich für Politik interessiere und sich einen Einstieg in das Metier überlege. Geht es um Fragen rund um dieses Thema, so wird ihr wohl niemand das Wasser reichen können. Ihre grosse Leidenschaft gilt allerdings dem Reitsport, sie ist als Springreiterin aktiv. Doch ab und an darf es dann auch etwas mehr als nur diese eine Pferdestärke sein, denn wie auch die Geiss-Töchter interessiert sich Luna Schweiger für den Rennsport. Auf Instagram meinte sie einst gar: «Ganz klare Nummer: Wenn ich nicht reiten würde, dann würde ich sicherlich Rennfahren».

Luna Schweiger punktet nicht nur mit ihrer Sportlichkeit – sie nahm 2018 gar beim Prominenten-Special von «Ninja Warrior Germany» teil – sondern auch mit ihrer «Schlag den Star»-Erfahrung. 2019 trat sie gegen Vanessa Mai an, unterlag ihr jedoch.

Als Kinder einer Grossfamilie – sie haben mit Valentin (29) und Emma (22) noch zwei weitere Geschwister – wissen die beiden Schwestern sich bestimmt durchzusetzen, sind dank ihrer amerikanischen Mutter zweisprachig aufgewachsen und scheinen etwas mehr von der realen Welt mitzubekommen, als die beiden Geiss-Töchter in ihrer Luxus-Bubble.

«Schlag den Star» ist am Samstag, 7. Juni, ab 20.15 live auf Prosieben und Joyn zu sehen.