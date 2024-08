Bei einem Event in Österreich präsentieren sich Davina und Shania Geiss in Trachten. Fans achteten sofort auf die Dirndl-Schleifen, ob diese nach rechts oder links gebunden sind.

Obwohl Davina (21) und Shania Geiss (20) seit Kindesalter in der Öffentlichkeit stehen, halten sie ihr Liebesleben gerne privat. Jetzt geben die Töchter von Robert und Carmen Geiss indirekt preis, dass sie aktuell keinen Partner haben.

Für ein Event in Österreich tragen die Schwestern traditionelle Dirndl. Natürlich fällt der Blick der Fans sofort auf die Schleife der Schürze. Diese signalisiert, ob die Trägerin vergeben oder noch zu haben ist. Links getragen bedeutet die Schleife, dass die Dame Single ist, rechts steht für vergeben und in der Mitte für Jungfrau oder unentschiedenen Beziehungsstatus.

Davina trägt ihre Dirndl-Schleife links, wie ein Bild auf Instagram zeigt. Die älteste Tochter von Carmen (59) und Robert Geiss (60) trat bisher immer als Single auf – und daran scheint sich nichts geändert zu haben.

Ihre Schwester Shania postet ebenfalls ein Foto des Outfits in ihre Instagram-Story. Durch den Spiegel wirkt es, als ob sie die Schleife rechts trägt. In Wahrheit ist sie nach aber auch bei ihr nach links gebunden.

Schwestern sprechen über ihr Liebesleben

In einem Interview mit der «Bild» plauderte Davina aus, dass es für sie nicht einfach sei, den Richtigen zu finden. Besonders in ihrer Heimat Monaco. «Monaco ist auch klein. Gute Typen da zu finden, ist schwer.» Und ihre Schwester Shania fügt an: «Vor allem, weil jeder jeden kennt. Man will auch keine Freundschaften kaputtmachen. Und ich möchte meine Eltern auch nicht enttäuschen und irgendjemanden nach Hause bringen.»

Aber auch ihr Vater Robert macht es seinen Töchtern nicht leicht, die erste richtige Liebe zu finden. «Papa ist da der schlimmste Mensch, den man sich vorstellen kann», sagt Davina. «Ich könnte Gott mit nach Hause bringen – den würde er als meinen Freund auch ablehnen. Dann würde er sagen: ‹Nein! Denn ich bin Gott.›»

