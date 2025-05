Kris Jenner ist in einen Jungbrunnen gefallen! Auf den neusten Bildern sieht die Reality-TV-Ikone ihrer Tochter zum Verwechseln ähnlich. Blick spricht mit einem Schönheitschirurgen über die optische Veränderung der TV-Mama.

Die Zeit zurückzudrehen, ist ein Ding der Unmöglichkeit – nicht für Kris Jenner (69). Neuerdings sieht das Oberhaupt des Kardashian-Jenner-Clans ihren Töchtern, allen voran Kim Kardashian (44), zum Verwechseln ähnlich: neue Frisur, gleicher Style und mindestens genauso jung. Dabei liegt zwischen Mutter und Tochter ein Altersunterschied von 25 Jahren! Alles bloss Fotoretusche? Nicht, wenn es nach dem Schönheitschirurgen Volker Wedler (58) vom Zentrum für Plastische Chirurgie in Kreuzlingen TG geht.

«Man sieht, dass Kris Jenner von der Schläfenregion bis zum Hals eine gleichmässige Straffung hat. Früher hatte sie kräftige Backen, die ihr wegen der Schwerkraft mit der Zeit über die Nasolabiallinie gefallen sind», schätzt Wedler ein. Weiter sagt der Experte: «Ich kann mir vorstellen, dass sie die Oberlider und das Facelift zusammen mit einem Lipofilling, also dem Unterspritzen von Fettgewebe, gemacht hat und mehrere Laserbehandlungen hatte.»

Bei Jenner hat laut dem Schönheitschirurgen ein erfahrener Chirurg mit der richtigen Technik für zusätzliche Natürlichkeit gesorgt. «Man hat nicht nur die Hautoberfläche gezogen und etwa vor dem Ohr und im Schläfenbereich stramm eingenäht, sondern alles schön reponiert», erklärt Dr. Wedler. Das bedeutet, dass man die Muskeln und das Fettgewebe wieder auf die ursprünglichen Knochen im Gesicht setzt und erst dann mit der Straffung beginnt.

Vor nicht allzu langer Zeit sei die Prozedur beim Facelifting eine andere gewesen: «Bei einem schlechten Lifting wird die Haut einfach weggeschnitten, stramm gezogen und wieder angenäht. Dann sieht man den Zug viel stärker, und das sieht im Umkehrschluss unnatürlich aus», sagt der Chirurg weiter.

Derartige Eingriffe können bis zu 150’000 Franken kosten

Wedler bietet mit fast 30 Jahren Erfahrung als Schönheitschirurg die gleichen Eingriffe an. In seiner Klinik würden ähnliche Operationen zwischen 25’000 und 30’000 Franken kosten. «Es kann je nach Klinik aber auch bis zu 150’000 Franken teuer werden», fügt er an.

Dass Kris Jenners Instagram-Fotos auch grosszügig mit Retusche bearbeitet sein könnten, schliesst Welder nicht aus. «Ich würde sogar behaupten, dass es mittlerweile auch künstliche Intelligenz (KI) gibt, die auf Bildern und Videos die gleichen Ergebnisse erzielen könnte.»

Abschliessend sagt er: «Um genau sagen zu können, was an Kris Jenners Gesicht verändert wurde, müsste sie mir gegenüberstehen. Es kommt in diesen Tagen schliesslich nicht selten vor, dass KI uns täuscht.»