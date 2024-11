Privat und beruflich scheint Florian David Fitz stets auf die gleiche Frisur zu setzen. Auf der Premiere seines neuesten Films «Der Vierer» zeigt sich der Schauspieler nun aber in einem ganz neuen Look.

1/5 Normalerweise ist Florian David Fitz für seine zottelige, dunkle Mähne bekannt. Foto: imago/Fabian Matzerath

SpotOn Die People-Agentur

Schauspieler Florian David Fitz (49) überraschte bei der Premiere seines neuen Films «Der Vierer» am Donnerstagabend mit einer markanten Typveränderung: Seine charakteristischen dunklen, leicht gelockten Haare sind einer blonden Strubbel-Mähne gewichen. Mit lässigem Jackett, das er mit einer gleichfarbigen Hose und einem weissen T-Shirt kombinierte, posierte er gut gelaunt für die Fotografen auf dem roten Teppich.

So reagieren die Fans

Auf Fitz' Instagram-Account wird seine neue Frisur unter den aktuellsten Beiträgen bereits diskutiert. «Wann bekommen deine Haare ihre Naturhaarfarbe zurück?», fragt etwa ein Social-Media-Nutzer in der Kommentarspalte. Auf die Rückkehr seiner gewohnten Haarpracht müssen sich die Fans aber anscheinend noch ein wenig gedulden: Den Kommentaren zufolge trägt Fitz die blonden Haare für ein neues Filmprojekt, das noch in Arbeit ist.

Um welches Projekt es sich handelt, ist derzeit nicht bekannt. In seinen aktuellen Filmen und Serien ist Fitz aber mit seiner gewohnten Frisur zu sehen: Neben «Der Vierer» wird der 49-Jährige im kommenden Monat in «Der Spitzname», die Fortsetzung dem erfolgreichen Steifen «Der Vorname» und «Der Nachname», auf den Kinoleinwänden spielen. Wenige Monate später, im März 2025, erscheint die vierteilige Miniserie «Das Signal» mit Fitz auf der Streamingplattform Netflix.

Fitz zählt seit Jahren zu den bekanntesten Schauspielern Deutschlands. Seinen Durchbruch feierte er mit der Serie «Doctor's Dairy», in der er von 2008 bis 2011 an der Seite von Diana Amft (49) den Oberarzt Marc Meier spielte. In darauffolgenden Jahren machte sich Fitz nicht nur als Schauspieler einen Namen, sondern feierte auch sein Debüt als Drehbuchautor und Regisseur. Sein Privatleben hält er hingegen aus der Öffentlichkeit heraus. Jedoch bestätigte Fitz im April 2022, Vater von Zwillingen zu sein.