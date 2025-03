Welcher Hollywood-Star zeigt sich hier mit brauner Mähne in New York? Ein Tipp: Er war sonst für seine grauen Haare bekannt und zählt zu den erfolgreichsten Schauspielern aller Zeiten.

1/5 Wer zeigt sich hier mit braunen Haaren in New York? Foto: Backgrid/Dukas

Auf einen Blick George Clooney läuft mit gefärbten Haaren durch New York

Grund für die neuen Haare ist ein Auftritt am Broadway

Graue Haare waren das Markenzeichen von Clooney Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden

Fynn Müller People-Redaktor

Ein Foto geht gerade um die Welt! Und alles nur, weil die Person auf dem Bild braune Haare trägt. Eigentlich nichts Ungewöhnliches, würde es sich bei der abgebildeten Person nicht um George Clooney (63) handeln.

Die graue Mähne war jahrelang sein Markenzeichen – und wird es auch bleiben. Grund für die gefärbten braunen Haare ist eine bevorstehende Rolle am Broadway. Clooney wird den legendären Journalisten Edward R. Murrow in der Bühnenadaption von «Good Night, And Good Luck» spielen.

So reagierte die Familie

Gegenüber der «New York Times» äussert sich Clooney humorvoll über seine Haartransformation: «Meine Frau wird es hassen, denn nichts lässt einen älteren Mann älter aussehen, als wenn er sich die Haare färbt», so Clooney und fügt an: «Auch meine Kinder werden mich ununterbrochen auslachen.»

Um sich bestmöglich auf die Rolle vorzubereiten, hat Clooney nicht nur sein Aussehen verändert. Er begann zu rauchen, um den Gewohnheiten Murrows nachzueifern, der drei Packungen pro Tag rauchte. «Ich musste besser im Inhalieren werden», erklärt er. «Ich gehe nach draussen, damit die Kinder es nicht sehen, und rauche ein bisschen.»

Trotz guter Vorbereitung gibt Clooney zu, vor seinem Broadway-Debüt nervös zu sein. «Ich habe elf Monologe. Wenn man älter wird, ist die Erinnerung nicht mehr dieselbe.»