Davina (22) und Shania (21) Geiss sind in der Schweiz. Die Töchter von Reality-Stars Carmen (60) und Robert Geiss (61) haben am späten Sonntagabend im Zürcher Luxushotel Five eingecheckt, wie ein Bild in ihrer Instagram-Story zeigt. Champagner auf Eis, kunstvoll angerichtete Pralinen, Macarons, bunte Croissants, Früchte, Blumen: Davina und Shania werden vom Hotel mit einem luxuriösen Willkommensgeschenk begrüsst.

Am Montagabend meldete sich dann ein weiteres Familienmitglied aus dem Hotel: Carmen Geiss. Auch sie postete ein Bild voller süsser Leckereien, die wohl als Willkommensgruss in ihrem Zimmer auf sie warteten. Nebst den süssen Versuchungen steht auch eine Collage gemeinsamer Bilder von ihr und Ehemann Robert auf dem Salon-Tischchen.

In ihrer Caption erklärt Carmen Geiss nicht nur, dass sie lediglich für eine Nacht in Zürich sein werde, sondern schwärmt auch vom Hotel, in dem man sich «sofort wie zu Hause fühlt». «Ein herzlicher Empfang, superfreundliches Personal und ein Abendessen im italienischen Restaurant, das wie eine Reise ins Bella Italia schmeckte.»

Grund für Zürich-Trip noch unklar

Ob auch Robert Geiss in den Genuss des Hotels gekommen ist? Das ist nicht bekannt, da er auf keinem der Fotos zu sehen ist. Einzig ein Detail spricht für seine Anwesenheit: ein schwarzer Sneaker am Rand eines Bildes. Schaut man sich jenes etwas genauer an, erkennt man eine Spiegelung einer Person im Fenster. Robert Geiss? Vielleicht.

Eine weitere Frage bleibt: Was steckt hinter ihrem Zürich-Besuch? Geht es um ein neues TV-Projekt? Ein Shooting? Oder einfach um etwas Luxus-Treatment in der Limmatstadt? Oder will sich Carmen Geiss von ihrem kürzlich erfolgten Eingriff am Kopf erholen? Blick hat beim Management der Geissens nachgefragt. Eine Antwort steht noch aus.

Eines ist klar: Des Wetters wegen sind sie nicht in die Schweiz geflogen. Den Sonntag verbrachten Davina und Shania Geiss noch in Südfrankreich. Bei angenehmen 22 Grad liessen sie es sich im renommierten Beachclub Loulou gut gehen, feierten gemeinsam mit ihren Eltern das Sommer-Closing des Clubs. Von der Sonne in Südfrankreich ging es in den Zürcher Regen.

«Ich lasse meine Kinder nicht mehr alleine in die Schweiz»

Zuletzt hatten die Geissens auch unangenehme Berührungspunkte mit unserem Land. Ein 38-jähriger Schweizer hatte Davina Geiss auf Instagram übel beschimpft und der ganzen Familie mit dem Tod gedroht. Die Familie sagte vor dem Bezirksgericht Kulm AG aus. Robert, Carmen, Davina und Shania Geiss schalteten sich per Videocall aus Monaco in den Aargauer Gerichtssaal dazu.

Das Urteil machte die Familie hässig. Von einer stationären Massnahme sah man ab, da die Drohungen nicht schwer genug gewesen seien, um die Anordnung einer Stationierung zu rechtfertigen. Robert Geiss skandierte: «Ich lasse meine Kinder nicht mehr alleine in die Schweiz reisen!»

Gegenüber Blick erklärte Robert Geiss diese Aussage. «Das ist nicht gegen die Schweizer gemeint. Wir lieben die Schweiz und haben so viele treue Fans dort. Aber wenn kranke Menschen, die uns bedrohen, frei herumlaufen, muss man sich schon fragen, ob wir uns da sicher fühlen.»