Auf einen Blick Die Geissens leben luxuriös in Dubai und geben viel Geld aus

Carmen leitet die Immobilienfirma, Robert beaufsichtigt Baustellen in Dubai

Töchter Davina (20) und Shania (21) bleiben in Monaco

Ob in Monaco, Saint-Tropez oder Dubai – Luxus steht bei den Geissens an erster Stelle. Doch selbst für die extravagante Familie hat dieses Leben seinen Preis. In Dubai müssen sie noch tiefer in die Tasche greifen als anderswo auf der Welt. Trotzdem haben die Geissens Dubai als neues Domizil für sich entdeckt. Carmen (59) und Robert Geiss (60) verbringen immer mehr Zeit in der Wüstenmetropole.

Robert Geiss protzt gegenüber der «Bild»-Zeitung mit seinen hohen Ausgaben und sagt: «Hier brauchst du schon Geld!». Carmen Geiss gibt ebenfalls einen Einblick in den kostspieligen Alltag: «Wir gehen schon jeden Tag zweimal essen!». Wie viel das Paar in Dubai täglich für Luxus ausgibt, nennt es jedoch nicht.

Auf Monaco und Saint-Tropez folgt Dubai

Seit über einem Jahrzehnt zeigen die Geissens in ihrer Reality-Show «Die Geissens – Eine schrecklich glamouröse Familie» ihr Luxusleben – bisher waren Monaco und Saint-Tropez ihre bevorzugten Aufenthaltsorte. Seit letztem Jahr hat sich die Luxusfamilie nun einen weiteren Wohnsitz in Dubai. Carmen leitet dort eine Immobilienfirma, während Robert die Baustellen beaufsichtigt. «Auf so einer Baustelle musst du immer wieder selbst sein», erklärt der Unternehmer.

Während die Eltern zwischen Dubai und Monaco pendeln, bleiben die Töchter Davina (20) und Shania (21) ihrer Heimat treu: «Davina und Shania sind voll auf Monaco fokussiert», erklärt Carmen, «da sind sie aufgewachsen, da sind ihre Freunde und das ist ihre Heimat.»

Trotz (oder gerade wegen) des kostspieligen Lebens in Dubai scheinen Carmen und Robert Geiss Gefallen an der Metropole gefunden zu haben. Sie investieren nicht nur Zeit, sondern auch Geld in ihre dortigen Projekte.

