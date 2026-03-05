Carmen Geiss versucht derzeit, die Seele baumeln zu lassen. Während sie zu ihren Bildern ernste Worte schreibt, sind die Fans etwas abgelenkt von ihrem Bikini-Bild, das Verzückung bei ihrer Community auslöst.

«Ich lebe jetzt, ich lebe heute», das schreibt Carmen Geiss (60) zu ihrem neusten Instagram-Post, in dem sie sich fröhlich planschend im Pool zeigt. Hintergrund ihres Beitrags sind ernste Worte. «Wir wissen nie, was morgen passiert», heisst es weiter auf Carmen Geiss' Instagram-Profil. Es könnten Kriege entstehen und die Welt könne sich von heute auf morgen verändern.

Auch wenn ihre Fans ihr in der Kommentarspalte zum Teil beipflichten, konzentrieren sie sich vor allem auf eins: Carmen Geiss, die im schwarzen Bikini am Pool für die Kamera posiert.

Fans sind begeistert – und erstaunt über ihren Körper

«Siehst Hammer aus», liest man da in den Kommentaren. Ein anderer User findet: «Liebe Carmen, du siehst toll aus» – und kommentiert, dass sie für ihr Alter eine «super Figur» habe. Klar, dass sie im Bikini eine gute Figur macht, kann man nicht übersehen. Ob ihr Alter dafür erwähnt werden muss, bleibt fraglich. Ein anderer User sagt schlichtweg: «Carmen Maschine!»

Carmen Geiss zeigt sich in ihren Worten ungewohnt ernst. «Das, was wir im letzten Jahr erlebt haben, reicht für manche für ein ganzes Leben. Es hat uns wachgerüttelt. Es hat uns gezeigt, wie zerbrechlich alles ist – und wie kostbar.» Damit spielt sie unter anderem auf den brutalen Raubüberfall an, den sie und ihr Ehemann Robert Geiss (61) vergangenen Sommer durchleben mussten. Die Täter verletzten Carmen Geiss und sollen sie bis zur Bewusstlosigkeit gewürgt haben.

Der Vorfall hat bei der TV-Persönlichkeit ohne Frage Spuren hinterlassen. «Deshalb kann ich nur jedem sagen: Geniesst jeden einzelnen Moment. Haltet eure Liebsten fest. Sagt, was ihr fühlt. Wartet nicht auf ‹irgendwann›», ermahnt Carmen Geiss ihre Fans. «Wir leben unser Leben so, wie wir es für richtig halten. Mit Liebe. Mit Mut. Mit Dankbarkeit.»



Ihren Worten können viele ihrer Fans nur beipflichten und feiern die Millionärin für ihre Ehrlichkeit. Andere erwähnen jedoch auch, dass sich nicht jeder diesen Lebensstil leisten kann, den die Geissens geniessen.

Erst kürzlich brachte Carmen Geiss ihre Community mit einem Bikini-Foto zum Schwitzen. Auf Bildern aus Thailand zeigte sich die TV-Persönlichkeit mit sogenannten Braids – vor allem aus rein praktischen Gründen, um ihre Haare nicht mehr gross föhnen zu müssen. Den Fans gefiel es auf jeden Fall.