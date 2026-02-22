Carmen Geiss trägt jetzt Braids. Auf Instagram präsentiert der Reality-Star die neue Frisur. Von den Fans gibts viel Lob.

Der Schmetterling symbolisiert Hoffnung nach schwerem Jahr 2025 mit Raubüberfall

Der Schmetterling symbolisiert Hoffnung nach schwerem Jahr 2025 mit Raubüberfall

Fans begeistert: «Phänomenale Veränderung», «Schaust jung und frisch aus»

Neuer Look für Carmen Geiss (60). Die TV-Millionärin überrascht während ihres Urlaubs in Phuket (Thailand) mit geflochtenen Braids. Stolz präsentiert sie auf Instagram die Frisur.

In einem Video erklärt sie: «Ich habe mich eben den Gegebenheiten hier angepasst. Ich muss nicht mehr meine Haare stylen, ich muss nicht mehr grossartig meine Haare föhnen. Ich kann so in den Pool und bin so auch wieder startklar, um in den Tag zu gehen.»

Viel Lob von den Fans

Die Resonanz? Ziemlich positiv. Während ihr Mann Robert Geiss (62) gewohnt launisch mit «Je oller, desto doller» reagiert, zeigen sich ihre Fans begeistert. «Phänomenale Veränderung», oder «Die Haare sind der Hammer» schreiben sie in den Kommentaren.

Besonders häufig wird betont, wie jung Carmen Geiss mit ihrer neuen Frisur wirkt. «Schaust jung und frisch aus. Die Frisur steht dir gut», lobt ein User.

Neues Tattoo

Die Zöpfe sind nicht die einzige Veränderung, die Carmen Geiss in Thailand wagt. Sie liess sich in den Ferien auch ein neues Tattoo stechen: Einen Schmetterling, der ihren Fuss ziert. Hinter dem Motiv verbirgt sich eine tiefere Bedeutung. Der Schmetterling symbolisiert für Carmen Geiss Hoffnung und den Abschluss eines schwierigen Jahres 2025. Unter anderem musste sie einen bewaffneten Raubüberfall in ihrem Haus in St. Tropez miterleben.

Mittlerweile sind die Täter geschnappt. «Unsere französische Anwältin konnte uns bestätigen, dass mehrere Täter inhaftiert wurden», sagt Robert Geiss zur «Bild»: «Die Staatsanwaltschaft und Polizei in St. Tropez sind weiterhin sehr aktiv. Die Ermittlungen werden auf Antrag eines Untersuchungsrichters fortgesetzt.»