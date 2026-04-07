Carmen Geiss staucht faule Töchter zusammen

Familienzoff auf hoher See: Carmen Geiss kritisiert ihre Töchter Shania und Davina. Sie wirft ihnen Faulheit und Undankbarkeit vor. Die Schwestern wehren sich.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Streit bei den Geissens: Carmen kritisiert Töchter Davina und Shania scharf

Carmen wirft der Jugend Konsumverhalten und fehlende Arbeitsmoral vor

Früher normal: Sechs-Tage-Woche, 48 freie Tage im Jahr plus Urlaub War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Fynn Müller People-Redaktor

Gerade erst sind die Geissens mit ihrer TV-Show in die neue Staffel gestartet, da gehts auch schon mit Zoff und Drama los. Nachdem Robert Geiss (62) seine Tochter letzte Woche aus dem Privatjet geschmissen hatte, ist es dieses Mal Mama Carmen Geiss (60), die mit ihren Töchtern hart ins Gericht geht.

In der neusten Folge dreht sich alles um die Jungfernfahrt der frisch renovierten Geissens-Yacht «Indigo Star». Carmen Geiss nutzt die Gelegenheit, um ihren Töchtern Davina (22) und Shania (21) eine klare Ansage zu machen: «Könnt ihr mir mal bitte zwei Minuten zuhören, vielleicht auch mehr.»

Die TV-Millionärin erinnert ihre Kinder daran, wie hart die Generation ihrer Eltern nach dem Zweiten Weltkrieg arbeiten musste, um Europa wieder aufzubauen. «Jeder hat gearbeitet! Es gab nicht fünf oder sechs Tage die Woche, sondern es war 24/7! Heute sind die so undankbar wie ihr jetzt!» Davina wittert, worauf das alles hinausläuft, und entgegnet genervt: «Boah, du sagst jetzt nur wieder, dass wir faul sind.»

«Die neue Generation jagt die Kohle raus»

Carmen Geiss lässt sich davon nicht bremsen. «Bis 1975 gab es die Sechs-Tage-Woche. Das heisst, von 365 Tagen hatten die 48 Tage frei plus Urlaub. Das war die Sechs-Tage-Woche. Da funktionierte Deutschland noch.» Früher sei hart gearbeitet worden, während die heutige Jugend aus ihrer Sicht nur konsumiere. «Die Generation jetzt ist da, um all die Kohle wieder rauszujagen, aber nichts zu tun», wütet Mama Geiss.

Shania lässt diese Kritik nicht auf sich sitzen: «Ich bin nicht undankbar!» Schwester Davina kontert: «Das Leben ist nicht nur, um zu arbeiten. Wenn es nach mir ginge, hätten wir sechs Tage frei und nur einen Arbeitstag.» Ihre Mama sieht das etwas anders. «Wir mussten uns unser Vermögen hart erarbeiten, aber meine Kinder denken, wir haben einen Goldesel auf dem Balkon.» Auch Robert Geiss mischt sich ein – wenn auch nur mit einem Satz. «Ich weiss nicht, warum du das alles erzählst? Die hören doch eh nicht zu», kommentiert er trocken.