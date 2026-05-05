Carmen Geiss öffnet ihr privates Fotoalbum

Carmen Geiss feiert heute (5. Mai) ihren 61. Geburtstag. Auf Instagram postet die TV-Millionärin Kindheitsfoto mit ihrem Mami, das gestern 90 Jahre alt geworden wäre.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Carmen Geiss erinnert mit Foto an verstorbene Mutter, geboren am 4. Mai 1936

Ehemann Robert Geiss macht Carmen zum Geburtstag am 5. Mai Liebeserklärung

Töchter Davina (22) und Shania (21) gratulieren emotional auf Instagram

Fynn Müller People-Redaktor

Carmen Geiss (61) teilt auf Instagram ein altes Bild, das sie mit ihrer verstorbenen Mutter zeigt. Sie hätte gestern (4. Mai) ihren 90. Geburtstag gefeiert. «Du bist am 4. Mai 1936 geboren und hast mich am 13. Februar 2022 verlassen – aber wirklich gegangen bist du nie», schreibt die Jet-Set-Lady zu einem Kindheitsfoto, auf dem sie mit ihrem Mami und ihrem Hündchen auf dem Sofa sitzt.

Geiss nennt sie ihre «beste Freundin» und «Löwin», von der sie Mut, Stärke und «unerschütterlichen Kampfgeist» geerbt habe. «Alles, was ich heute bin, trage ich in mir – weil du es mir gegeben hast: deine Stärke, deinen Mut, deinen unerschütterlichen Kampfgeist. Genau so warst du. Und genau das lebt in mir weiter», schreibt sie.

Doppelter Geburtstag

Einen Tag darauf, am 5. Mai, feiert Carmen Geiss selbst Geburtstag. Ehemann Robert Geiss (62), mit dem sie seit 1994 verheiratet ist, widmet ihr eine herzige Liebeserklärung auf Instagram: «Mein Schatz, ich liebe dich heute genauso wie vor fast 100 Jahren… Und ich weiss, wir haben noch Zeit – mindestens 56 Jahre mehr», witzelt er.

Dann erinnert Robert Geiss an die schwierigen Zeiten, die das Paar in den letzten Jahren durchgestanden hat, darunter ein brutaler Einbruch in ihre Villa in Südfrankreich. Der Selfmade-Millionär lobt seine Ehefrau als «echte Kämpferin». Auch die gemeinsamen Töchter Davina (22) und Shania (21) Geiss gratulieren ihrer Mutter auf Instagram.

«Happy Birthday an meine beste Freundin auf der Welt. Ich liebe dich, Mami», schreibt Davina zu einem Foto der beiden. Ihre Schwester Shania teilt ebenfalls ein Erinnerungsbild und schreibt dazu: «Du bist mein Zuhause, mein Halt und einer der wichtigsten Menschen in meinem Leben. Du hast all das Glück der Welt verdient.»