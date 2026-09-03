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«Ich bin kein böser Mensch»
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JP Kraemer in Youtube-Video:«Ich bin kein böser Mensch»

«Es ist ein Scheissgefühl»
Jetzt geht es JP Kraemers Mitarbeitern an den Kragen

JP Kraemer verkündete nach dem Gewaltskandal gegen seine Ex-Frau, dass er seine Unternehmen schliesst. Darunter leiden jetzt auch die Mitarbeitenden, denen eine unangenehme Aufgabe zuteil wird.
Publiziert: 11:21 Uhr
|
Aktualisiert: 11:23 Uhr
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JP Kraemer schliesst alle seine Unternehmen.
Foto: IMAGO/BREUEL-BILD

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • JP Kraemer (45) schliesst seit 1. September alle seine Unternehmen
  • Rund 80 Mitarbeitende verlieren ihre Jobs und müssen Firmengebäude räumen
  • Am 28. August gab Kraemer Gewalt gegen Ex-Frau Julia Meck zu
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Silja AndersRedaktorin People

Das Drama rund um den deutschen Star-Tuner Jean Pierre «JP» Kraemer (45) geht in die nächste Runde. Am 1. September verkündete er, all seine Unternehmen zu schliessen. Das hat jetzt Folgen. Nicht nur für den Youtuber, sondern vor allem für seine Mitarbeitenden, die auf einen Schlag ihren Job verlieren.

«Bild» traf Angestellte von Kraemer vor dem Firmensitz von dessen JP Performance in Dortmund. «Es ist ein Scheissgefühl», geben sie zu, dürfen aber sonst nicht viel mehr sagen. Kraemer hatte die Nachricht von den Bahamas aus verkündet, wo er sich derzeit bei seinem Vater aufhält und aus der Öffentlichkeit zurückgezogen hat.

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«Wünschte, JP würde auch an uns denken»

Die Mitarbeitenden sind ratlos. «Wir wissen nicht, was aus uns wird», sagt ein Mann, der anonym bleiben möchte, gegenüber der deutschen Zeitung. Eine Kündigung sei noch nicht ausgesprochen worden, aber der Mitarbeiter fragt sich: «Was sollen wir hier, wenn alles dicht ist?»

Der Vorstand liess den Mitarbeitenden die Nachricht über die Schliessung der Unternehmen verkünden und dann hiess es: «Macht alle Läden dicht.» Das Verhalten von Kraemer in der Situation kann der junge Mann nicht nachvollziehen. «Ich wünschte mir, JP würde auch an uns denken. Ich bin noch jung, finde hoffentlich leichter einen neuen Job. Aber wir haben auch ältere Kollegen mit Kindern. Für die wird es schwieriger», erklärt er gegenüber der «Bild». 

Nach dem Schock über das Firmen-Aus folgt aber ein weiterer Schlag ins Gesicht für die Angestellten. Denn es liegt nun an ihnen, die Sachen im Firmensitz, den Werkstätten und dem Museum zusammenzupacken, ins Lager zu bringen und die Scheiben mit schwarzer Folie abzukleben. Auch Kraemers Burgerläden werden dichtgemacht.

Vom gefeierten Auto-Tuner zur Persona non grata

Am 28. August veröffentlichte JP Kraemer ein Video, in dem er auf die Vorwürfe reagierte, gegenüber seiner Ex-Frau Julia Meck (25) gewalttätig geworden zu sein. Er gab zu, dass dies zutraf. Seither hat Meck selbst über die Beziehung ausgepackt, Kraemers Sendung wurde bei Joyn aus dem Programm entfernt, er schloss seine Unternehmen und Meck erhielt Morddrohungen treuer Anhänger ihres Ex-Mannes.

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