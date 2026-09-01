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«Ich bin kein böser Mensch»
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JP Kraemer in Youtube-Video:«Ich bin kein böser Mensch»

JP Kraemer schmeisst nach Prügelskandal hin
«Ich werde alle Unternehmen schliessen»

Nach einem Gewaltgeständnis gegenüber seiner Ehefrau Julia Meck zieht sich Auto-Tuner JP Kraemer aus dem Geschäft zurück. Auf Youtube erklärte er seine Beweggründe.
Publiziert: 14:57 Uhr
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Aktualisiert: vor 3 Minuten
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Jean Pierre Kraemer zieht die Reissleine: Er schliesst alle seine Unternehmen.
Foto: Screenshot / Youtube / JP Performance

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • JP Kraemer (45) gesteht Gewalt gegen seine Ehefrau und kündigt den Rückzug an
  • Er schliesst alle Unternehmen, darunter das Automuseum Pace und frn Burgerladen
  • Auch seine Firma JP Performance ist betroffen: Die Ankündigung erfolgte in einem Youtube-Video mit Tränen
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Saskia SchärRedaktorin People

Am Freitag veröffentlichte JP Kraemer (45) auf Youtube zwei Statements, in denen er körperliche Gewalt gegenüber seiner Ehefrau Julia Meck (25) zugab. Nur wenige Tage später verkündet der erfolgreiche Auto-Tuner und Geschäftsmann auf Youtube nun seinen kompletten Rückzug. «Ich werde alle Unternehmen schliessen», erklärt er seinen Fans. Dazu gehören nebst dem Auto-Tuning-Service JP Performance auch sein Automuseum Pace sowie ein Burgerladen, ein Café und zahlreiche weitere Geschäfte. Wie er das alles anstellen will, weiss er selbst noch nicht – «aber ich werde es schaffen», erklärt er unter Tränen. 

«Ich packe sie am Hals. Ich schubse sie zur Seite»
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JP Kraemer gibt zu:«Ich packe sie am Hals und schubse sie»

Im Verlauf des knapp fünfminütigen Videos richtet er auch einige Worte an seine Noch-Ehefrau Julia Meck (25). Er möchte sich bei ihr entschuldigen, dafür «was ich dir angetan habe und wie ich dich verletzt habe, körperlich sowie menschlich». Gleichzeitig stellt er klar: «Ich bin kein böser Mensch.» Er glaube, er sei manchmal einfach «nicht ganz in Kontrolle», was auch mehrere Menschen bereits wüssten. Ob er damit indirekt auf Kai Pflaume (59) anspielt, der ihn vor einem Jahr vor Fehlverhalten gegenüber seiner Frau gewarnt hat? 

«Komme vorbei und hau dir ganz doll aufs Maul»
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Kai Pflaume 2025 zu JP Kraemer:«Komme vorbei und hau dir ganz doll aufs Maul»

Für Kraemer ist klar, dass da noch «viele Dinge» kommen werden, «wo ich Menschen was angetan habe oder wo ich sie verletzt habe, und das tut mir leid». Er habe es teilweise einfach nicht besser gewusst. Dennoch würden derzeit auch einige Sachen erzählt, «die nicht stimmen». «Wer, wie, was», wolle er aber nicht sagen, ansonsten beginne alles wieder von vorne, «und ich kann nicht mehr». Als Verletzter wolle er sich nicht hinstellen, aber er sei «einfach traurig, weil diese Reise vorbei ist und diese Geschichte vorbei ist».

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«Dann bitte verzeiht mir»

Schlussendlich habe er einfach den Menschen gefallen wollen. «Und ich denke auch, weil da vielleicht auch nicht so viel war mit dem Gefallen in der Vergangenheit». Er bedankt sich bei seinen Mitarbeitenden, bei seinen Fans und kündigt an, sich viel um sich zu kümmern und zu «gucken, ob ich das alles hinkriege mit mir als Mensch». Sein Statement schliesst er mit einer Bitte: «Wenns irgendwann eine Chance gibt, mir zu verzeihen, dann bitte verzeiht mir.»

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