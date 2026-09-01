Der deutsche Autotuner JP Kraemer (45) gibt Gewalt gegen seine Frau Julia Meck (25) zu. Ein Video von Moderator Kai Pflaume, der ihm 2025 eine Warnung aussprach, sorgt jetzt online für Spekulationen.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Moderator Kai Pflaume warnte JP Kraemer 2025

Überwachungsaufnahmen zeigen körperliche Angriffe Kraemers gegen Julia Meck

Kraemers Ex-Frau spricht von «Todesangst», Pflaume hat sich noch nicht geäussert

Saskia Schär Redaktorin People

Nach dem Bekanntwerden der Gewaltausübung des deutschen Autotuners Jean Pierre Kraemer (45) gegenüber seiner Frau Julia Meck (25) macht online ein altes Video von Kai Pflaume (59) die Runde. Vor gut einem Jahr besuchte der Moderator für seinen Youtube-Kanal Ehrenpflaume den Unternehmer und Auto-Influencer in dessen Heimatstadt Dortmund, besichtigte unter anderem sein Automuseum «Pace».

Doch noch bevor er es betritt, nimmt er den aus «Die PS-Profis – Mehr Power aus dem Pott» bekannten Mann zur Seite und spricht ihm eine Warnung aus: «Wenn du das mit deiner Frau irgendwann versaust» – «da brauchst du dir keine Sorgen machen» – «da kriegst du so einen Ärger mit mir, da komm ich persönlich vorbei [...] und hau dir ganz doll aufs Maul», so der Moderator. Er verstärkt seine Aussage, indem er erklärt, dass er es «unironisch» meine und dafür «vorher sogar noch trainieren gehen» würde. Nun habe er fast ein bisschen Angst, entgegnet JP Kraemer.

«Ob der Kai da vielleicht schon etwas mehr wusste?»

Unter dem entsprechenden Ausschnitt, der auf X gepostet wurde, spekulieren die Leute nun, was es mit der Pflaumschen Ansage auf sich hat. «Ob der Kai da vielleicht schon etwas mehr wusste und noch mal eine Ansage drücken wollte?», fragt sich ein User. Ein anderer witzelt gar: «Ach daher ist JP zu seinem Vater geflogen? Es könnte Kai vor der Tür stehen».

Die Situation ist allerdings alles andere als lustig, wie auch von Kraemer selbst veröffentlichte Aufnahmen einer Überwachungskamera zeigen. Darin ist deutlich zu sehen, wie er seine Frau körperlich angreift, sie stösst, an die Wand drückt und gar kurzzeitig würgt. Meck spricht gegenüber «Bild» von «Todesangst».

Noch hat Pflaume sich nicht zum Fall JP Kraemer geäussert. Entgangen sein dürfte es ihm allerdings nicht, unter seinem letzten Instagram-Post wird er von zahlreichen Fans gefragt, ob er denn schon auf dem Weg nach Dortmund sei. Auch eine Blick-Anfrage ist derzeit noch hängig.