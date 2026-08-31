Er gibt zu, seine Ex Julia Meck geschlagen zu haben. Jetzt hat JP Kraemer auch noch seine Sendung bei Joyn verloren. Der Auto-Tuner ist tief gefallen. Eine Chronologie seines Aufstiegs – und tiefen Falls.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft JP Kraemer (45) gesteht häusliche Gewalt gegen Ehefrau Julia Meck (25)

Polizei ermittelt, RTL und Joyn stoppen Zusammenarbeit mit dem Tuning-Star

JP beginnt Therapie, Karriere als Medienunternehmer und Tuner in Gefahr

Silja Anders Redaktorin People

Jean Pierre «JP» Kraemer (45) hatte eine erfolgreiche Karriere und eine liebende Ehefrau. Doch mit beidem ist es nun vorbei. Der deutsche Auto-Tuning-Guru und Youtube-Star gab in mehreren Videos zu, wessen er kurz vorher bereits beschuldigt wurde: JP Kraemer wurde gegenüber seiner Ehefrau Julia Meck (25) gewalttätig. Es folgten ein Polizeieinsatz und eine Anzeige wegen Körperverletzung.

Es ist der tiefe Fall eines der grössten Stars der deutschen Autoszene. Über Jahrzehnte hatte Kraemer seine Karriere aufgebaut und einen beeindruckenden Weg hingelegt.

Vom Automobilkaufmann zum Tuning-Guru

Nach dem Abitur begann der Dortmunder, bei Porsche zu arbeiten. Er machte zunächst eine Ausbildung zum Automobilkaufmann bei der Luxusmarke, arbeitete später als Verkaufsleiter beim Porsche-Tuner 9ff. Der Grundstein für seinen Einstieg in die Tuning-Branche war gelegt.

2007 tat sich Kraemer mit Sidney Hoffmann zusammen. Gemeinsam gründeten sie die Five Star Performance GmbH, mit der sie sich in der Tuning-Szene einen Namen machten. Zwei Jahre später werden Kraemer und Hoffmann dank der Doku-Soap «Die PS-Profis – Mehr Power aus dem Pott» deutschlandweit bekannt. Ihr Erfolgsrezept bestand aus dem Kauf alter Gebrauchtwagen, welche sie anschliessend umbauten und tunten. Gepaart mit den unterschiedlichen Persönlichkeiten und ihrem Humor wurden sie zu festen Grössen in der Szene. Vor allem JP Kraemer wurde zum Star und moderierte neben «Die PS-Profis» auch noch die Sendung «Turbo – Das Automagazin».

Als Kraemer und Hoffmann 2012 beschliessen, geschäftlich getrennte Wege zu gehen, ist das der Startschuss für JP Kraemer, zu dem erfolgreichen Geschäftsmann zu werden, den man heute kennt. Er etabliert seinen Youtube-Kanal «JP Performance» und gründet nebenbei die gleichnamige GmbH. Mit einem Mal ist Kraemer nicht nur TV-Moderator und Auto-Tuner, sondern Medienunternehmer. Es folgen Auftritte bei «GRIP – Das Motormagazin», in verschiedenen Unterhaltungssendungen und Filmen wie «Asphalt Börning» und «Manta, Manta – Zwoter Teil». 2016 und 2017 geht er mit seiner eigenen Comedy-Show «PS: Ich liebe euch» auf Tour und eröffnet 2022 sein eigenes Museum in Dortmund (D), das PACE Automobil Museum.

Dunkle Geheimnisse hinter der öffentlichen Fassade

Doch hinter der Fassade von JP Kraemer steckt mehr als nur der aufgestellte, oft chaotisch wirkende Moderator. Kraemer leidet unter Depressionen und macht 2022 öffentlich, dass bei ihm eine Autismus-Spektrum-Störung diagnostiziert wurde. Über seinen Kampf mit beiden Krankheiten spricht er in seiner Biografie «Angstgetrieben». Als er 2024 Julia Meck heiratet, scheint er privat endlich sein Glück gefunden zu haben. Doch dann kommt es im Juli 2026 zu einem heftigen Streit in der Villa des Paares, die Polizei muss gerufen werden. Und plötzlich stehen Vorwürfe der Sachbeschädigung und Körperverletzung im Raum. Kraemer gibt zu, seiner Frau eine Kette vom Hals gerissen, ihr mit der flachen Hand ins Gesicht geschlagen und sie am Hals gegen eine Wand gedrückt zu haben. Sowohl Kraemer als auch Meck äusserten sich inzwischen zu der häuslichen Gewalt. Der Fall von JP Kraemer nahm nun eine Wende, als RTL bestätigt, die Streamingplattform Joyn habe Kraemers Sendung «Die PS Profis» aus dem Programm genommen. Kraemer hat sich vorerst zurückgezogen und angekündigt, demnächst eine Therapie zu beginnen.