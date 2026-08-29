Der deutsche Auto-Tuning-Influencer Jean Pierre «JP» Kraemer (45) hat in Youtube-Videos zugegeben, seine Frau geschlagen zu haben. Nach gegenseitigen Anzeigen und Polizeieinsätzen will er nun eine Therapie beginnen.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Jean Pierre Kraemer (45) gesteht häusliche Gewalt gegenüber seiner Frau Julia Meck (25)

Kraemer nimmt Auszeit, beginnt Therapie und entschuldigt sich öffentlich

Sein YouTube-Kanal hat 2,7 Millionen Abonnenten, Museum nach Drohung geschlossen

Saskia Schär Redaktorin People

Der deutsche Auto-Tuning- und Youtube-Star Jean Pierre «JP» Kraemer (45) hat in mehreren Youtube-Videos eingeräumt, gegenüber seiner Ehefrau Julia Meck (25) handgreiflich geworden zu sein. Die Ereignisse gipfelten in Polizeieinsätzen und gegenseitigen Anzeigen wegen Körperverletzung.

In seinen Videostatements gab Kraemer zu, Julia Meck im Streit eine Kette vom Hals gerissen und sie mit der flachen Hand geschlagen zu haben. Als Hauptgrund für die ständigen Eskalationen nannte er finanzielle Differenzen und den unterschiedlichen Umgang mit Geld. Zudem veröffentlichte er Aufnahmen einer Überwachungskamera, die zeigen, wie er Julia Meck körperlich angeht, sie packt und an die Wand drückt.

Kraemer betonte dabei, dass die Gewalt von beiden Seiten ausgegangen sei und Julia Meck ihn körperlich noch härter attackiert habe. «Die Schläge, die ich bekommen habe – das soll keine Rechtfertigung sein – aber die waren ein Vielfaches stärker und auch mehr», so Kraemer im Video. Für seine Handlungen entschuldigt er sich. Das Paar hat sich mittlerweile getrennt und will sich scheiden lassen.

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Am Samstagmorgen löschte Kraemer, dem alleine auf Instagram 1,1 Millionen Personen folgen, alle seine Beiträge und postete dafür einen neuen. «Ich möchte Euch sagen, dass ich eine Auszeit bei meinem Vater nehme und unmittelbar eine Therapie beginnen werde, um an mir zu arbeiten», ist darauf zu lesen. Kraemer, der eine Auto-Tuning-Werkstatt, einen Burgerladen namens «Big Boost Burger» sowie das Automuseum «Pace» besitzt, musste Letzteres aufgrund einer Bedrohungslage nach Bekanntwerden der Vorwürfe vorübergehend schliessen, wie «Bild» berichtet. In seinem Post gibt er nun bekannt, dass sowohl sein Museum, sein Burgerladen als auch sein Café derzeit geöffnet bleiben.

2,7 Millionen Abonnenten auf Youtube

Jean Pierre Kraemer ist die prägende Figur der deutschen Auto- und Tuning-Kultur im Netz. Seinen Durchbruch feierte der gelernte Automobilkaufmann ab 2009 an der Seite von Sidney Hoffmann in der Sport1-Dokusoap «Die PS-Profis – Mehr Power aus dem Pott». Mit seinem lockeren Ruhrpott-Humor und seinem Fachwissen stieg er schnell zum Publikumsliebling im Fernsehen auf.

Ab 2012 verlegte Kraemer seinen Schwerpunkt auf die Online-Welt und gründete die Marke «JP Performance». Sein Youtube-Kanal entwickelte sich über die Jahre zum reichweitenstärksten Automobilkanal im deutschsprachigen Raum mit Millionen von Abonnenten.