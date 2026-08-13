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Genialer Alltags-Hack
Rückenschmerzen? Dieser Toilettenpapier-Trick sorgt für Aufsehen

Nackenschmerzen, verspannte Schultern oder ein ziehender Rücken nach einem langen Arbeitstag? Im Netz schwören viele auf einen überraschenden Helfer aus dem Badezimmer: eine gewöhnliche Toilettenpapierrolle. Ganz ohne Wunderversprechen kann sie beim Dehnen unterstützen.
Publiziert: 11:08 Uhr
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Jeder hat sie zu Hause, doch nur wenige wissen: Eine gewöhnliche WC-Papierrolle kann dabei helfen, verspannte Nackenmuskeln zu lockern.
Foto: Getty Images

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Toilettenpapierrolle hilft bei Verspannungen durch langes Sitzen und wenig Bewegung
  • Einfache Übungen lockern Muskeln, verbessern Haltung und entlasten Rücken
  • Muskeln werden gelockert, der Nacken wird entlastet
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Blick Lifestyle

Stundenlanges Sitzen vor dem Computer, der Blick aufs Handy und zu wenig Bewegung – unser Alltag setzt Rücken und Nacken ordentlich zu. Kein Wunder klagen immer mehr Menschen über Verspannungen.

Doch ausgerechnet eine einfache Toilettenpapierrolle soll dabei helfen, Muskeln sanft zu lockern und die Haltung zu verbessern. Natürlich ersetzt sie weder Physiotherapie noch medizinische Behandlung. Als kleine Unterstützung für leichte Verspannungen kann sie aber durchaus sinnvoll sein.

1

Verspannten Nacken entlasten

Wer nach einem Tag am Laptop oder Handy einen steifen Nacken hat, kann folgende Dehnung ausprobieren: Lege dich auf den Bauch und platziere die Toilettenpapierrolle vorsichtig unter dem Kinn. Die Arme liegen entspannt neben dem Körper. Schon wenige Minuten in dieser Position können den Nacken und den oberen Rücken sanft strecken und verspannte Muskeln lockern.

2

Schultern und Brust öffnen

Viele Menschen sitzen mit nach vorne gezogenen Schultern. Um dem entgegenzuwirken, legst du dich auf den Rücken und platzierst die Rolle quer auf Höhe der Brustwirbelsäule. Verschränke die Arme vor der Brust und lasse den Oberkörper locker über die Rolle sinken. Die Dehnung kann helfen, die Brustmuskulatur zu öffnen und die durch langes Sitzen entstandene Haltung etwas auszugleichen.

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3

Dem unteren Rücken etwas Gutes tun

Für den unteren Rücken wird die Rolle unter das Becken gelegt, während du entspannt auf dem Rücken liegen bleibst. Die Arme liegen locker neben dem Körper. Diese Position kann den Druck im Lendenbereich reduzieren und für ein angenehmes Gefühl der Entlastung sorgen.

Vorsicht: Bei anhaltenden Schmerzen Rücksprache halten

So simpel der Trick auch ist: Die Übungen dürfen niemals Schmerzen verursachen. Wer unter chronischen Rückenschmerzen, einem Bandscheibenvorfall, einer Wirbelsäulenerkrankung oder einer früheren Rückenverletzung leidet, sollte die Übungen nur nach Rücksprache mit einer Ärztin, einem Arzt oder einer Physiotherapeutin beziehungsweise einem Physiotherapeuten durchführen.

Für alle anderen gilt: Kleine Bewegungspausen, regelmässiges Dehnen und ein ergonomischer Arbeitsplatz sind auf Dauer deutlich wichtiger als jeder Internet-Hack. Die Toilettenpapierrolle kann höchstens eine einfache Ergänzung sein – aber vielleicht genau die, die bereits zu Hause im Badezimmer liegt.

Dieser Artikel erschien erstmals auf zena.blic.rs, dem Lifestyle-Portal des serbischen Mediums Blic, das zur internationalen Ringier-Gruppe gehört.

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