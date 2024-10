Ces 10 événements d'Halloween en Suisse romande vont vous faire frissonner

Chasses aux bonbons, bals déguisés, soirées à thème... Les enfants comme les adultes ont de nombreuses raisons de dégainer leurs plus beaux costumes, cette année! Photo: Keystone

Les pauvres ont patienté toute l'année, tapis dans leurs tanières sombres parsemées de toiles d'araignée, cachés dans leurs chaudrons rapiécés, pleurant d'impatience sur les emballages de bonbons froissés de l'année dernière... Vampires, fantômes, petits monstres et autres joyeux loups-garous s'apprêtent désormais à s'extirper de leurs antres secrets pour investir la Suisse romande et vivre leur fugace heure de gloire automnale.

Et ils ont intérêt à se dépêcher, puisque les sapins enguirlandés (qu'ils haïssent avec passion) ont déjà pris racine dans certains magasins!

Que vous soyez en quête de petits frissons ou de véritables frayeurs, ces événements familiaux ou festifs sont destinés à célébrer Halloween en grande pompe, d'ici au 31 octobre. N'oubliez pas vos effroyables masques et plus extravagants chapeaux pointus pour vous fondre dans la masse: ainsi, il sera de plus en plus difficile de distinguer les humains des vampires... et c'est évidemment le but!

Halloween au parc animalier de Ste-Croix (VD)

Les squelettes et autres vestiges de dinosaures se prêtent encore mieux à l'ambiance spooky lorsqu'ils sont entourés de montagnes de citrouilles orange vif. Paré d'une décoration particulièrement lugubre, le parc accueille ses braves visiteurs, qui peuvent rendre visite aux adorables pensionnaires, ainsi qu'à certains mastodontes du passé qui semblent reprendre vie, au fil des spectacles monstrueux et ateliers créatifs. D'après le riche programme, il se pourrait même que quelques sorcières pointent le bout de leur nez crochu...

Train fantôme, distribution de bonbons (par de gentils monstres) et légendes animalières frissonnantes, vous aurez tout le loisir de vous plonger dans l'ambiance jusqu'au 3 novembre!

Tous les jours, à 16h, un concours de déguisements récompensera le yéti le plus velu ou le troll le plus bossu. À noter que celui-ci est ouvert à tous les âges!

La chasse aux monstres dans le château d'Aigle (VD)

Du 23 au 26 octobre, les créatures horrifiques se mettent en jambes entre les parois ancestrales de la forteresse vaudoise. Dans un cadre parfaitement adapté à Halloween, cette horde de monstres facétieux se fera un malin plaisir de surprendre les jeunes participants (de 6 à 10 ans), alors que ceux-ci tenteront de résoudre les énigmes parsemées dans les couloirs du château.

Cette activité gratuite est accessible de 10h à 17h, selon les horaires d'ouverture du château.

Les créatures d'Hollywood à Chaplin's World (VD)

Jusqu'au 3 novembre, le domaine de Charlie Chaplin se transforme en véritable manoir hanté, dans lequel errent des momies toutes-puissantes et leurs acolytes loups-garous. Accrochez-vous bien, car la déco' est réellement terrifiante, alors que des monstres issus de l'univers d'Hollywood rôdent sur le périmètre.

Adaptées aux familles et aux enfants de 6 à 15 ans, les différentes activités sont animées par des figurants et comprennent deux maisons hantées, des ateliers de sculptures de citrouilles, ainsi que deux plateaux de tournage immersifs mettant en scène des stars du cinéma telles que les sorcières de Salem, Dracula ou encore Frankenstein. Le 26 octobre, les plus courageux oseront participer à la soirée nocturne (de 18 à 21h), en présence de tous les monstres du parc, qui chemineront lentement vers le spectacle de feu.

L'animation d'Halloween peut être découverte au prix de 13 fr., sans accès au reste du musée. Les billets peuvent être achetés en ligne.

La nocturne d'Halloween au Swiss Vapeur Parc (VS)

Rien de tel qu'une galerie obscure pour bondir et frissonner toute la soirée! Cette année encore, les sorcières et autres zombies élisent domicile dans le Swiss Vapeur Parc, qui restera ouvert jusqu'à 21h les vendredis, samedis, ainsi que le 31 octobre.

En plus des réjouissances habituelles du parc, vous pourrez monter dans le train fantôme, vous perdre dans les méandres du labyrinthe, ou rechercher les sorcières qui se cachent parmi les galeries. Vous pourrez même vous déguiser en l'une d'elles, grâce aux talents des artistes maquilleuses sur place.

L'entrée dégriffée (dès 13 fr.) peut être réservée en ligne.

Un bal d'Halloween à Nendaz (VS)

Le 31 octobre, entre 15h30 et 22h, tous les petits monstres sont invités à un cortège illuminé, suivi d'un bal déguisé dans le centre sportif de Nendaz. En fin d'après-midi (de 15h30 à 18h15), chaque jeune participant pourra créer son propre lampion d'Halloween, à brandir fièrement durant le cortège au départ de la boulangerie la Baguette Magique (19h), avant de se déhancher sur la musique dès la tombée de la nuit.

À 20h30, le jury annoncera les meilleurs déguisements de la soirée: c'est donc le moment idéal pour toutes les sorcières et draculas en herbe de sortir le grand jeu! Les parents ne sont pas en reste, puisqu'une petite restauration et des boissons leur seront proposées sur place (points bonus s'ils viennent déguisés).

L'inscription à l'atelier bricolage est obligatoire, jusqu'à la veille avant 16h, à l'Office du tourisme de Nendaz.

Un atelier créatif et une soirée déguisée à Vevey

Place aux monstres adultes qui, eux aussi, ont besoin de se défouler, le soir d'Halloween! Aux Caves du Cep d'or, à Vevey, un atelier de sculpture de courges attend toutes les âmes créatives, le 2 novembre dès 18h.

Ce moment de détente sera suivi d'une folle soirée déguisée, qui permettra aux spectres et aux vampires de s'amuser comme des fous, en sirotant des cocktails «ensorcelants» jusqu'au bout de la nuit (c'est-à-dire 2h du matin), dans une «ambiance mystique», avant que les premiers rayons de l'aube ne les chassent. N'oubliez pas d'arborer votre plus effroyable costume pour l'occasion.

Le prix d'entrée après 22h s'élève à 5 fr. Entre 18h et 22h, l'entrée est gratuite.

Le festival Hallomania (GE)

Déployés sur plusieurs jours (les 26, 27 et 31 octobre, puis du 2 au 3 novembre), les 16 événements du festival combinent toutes les festivités typiques d'Halloween dans la Cité de Calvin. Chasse aux bonbons en Vieille ville ou au bord du lac, école des sortilèges, atelier chocolaté de l'horreur, jeux squelettiques, tracteur de sorciers, apéritifs déguisés, ateliers bricolages, balades aux chandelles, enquêtes urbaines ou dégustations...

Les petits et grands curieux pourront éplucher ce vaste programme pour repérer les événements qui les charment le plus. Encore une preuve supplémentaire que la joyeuse folie d'Halloween, généralement très prononcée aux États-Unis, gagne de plus en plus la Suisse!

Un cours de spinning hanté au Holmes Place (GE)

Si rien ne détrône les sensations fortes du sport à vos yeux (ou si la cardio représente simplement votre pire cauchemar), sachez que le fitness Holmes Place organise une soirée d'Halloween centrée sur le spinning, le mercredi 30 octobre, de 18h30 à 20h30.

Le code vestimentaire, évidemment, requiert une tenue noire et orange, pour s'aligner sur l'apparence caractéristique des citrouilles les plus fit. L'ambiance sera également adaptée à la veille d'Halloween et vous permettra d'extérioriser le stress de la journée tout en retrouvant le fun insouciant de l'enfance. La session doit être réservée en ligne.

Une lecture de poèmes à Pages & Sips (GE)

Avis aux anglophones et fans de littérature anglo-saxonne! Le café littéraire genevois Pages & Sips organise sa traditionnelle lecture de poésie d'Halloween, le 31 octobre dès 19h30. Pour cette troisième édition, une affiche ornée de courges et de chauve-souris, partagée sur Instagram, donne parfaitement le ton: l'ambiance sera à la fois cosy et spooky, digne des films d'automne les plus emblématiques (du genre «Vous avez un message»).

Au prix de 20 fr., vous pourrez profiter de la soirée, ainsi que d'un verre de vin inclus. N'oubliez pas de réserver votre place sur le site de l'établissement.

Le plus grand Halloween de Suisse à Martigny (VS)

On garde le plus intense pour la fin... Les 31 octobre et 2 novembre (avec une nuit de repos entre-deux), le CERM de Martigny promet deux «soirées apocalyptiques» attendant près de 8000 festivaliers (dès 18 ans) de 22h à 3h du matin. En 2024, les projecteurs se braqueront sur les terrifiants zombies, qui incarnent le thème annuel de l'événement. Vous l'aurez compris: il faudra vous déguiser en effroyables «Walking Dead».

Au niveau de la musique, l'immense piste de danse vibrera au son des tubes nostalgiques de ces dernières décennies (le 31 octobre) et des nouveaux succès du moment (le 2 novembre), de quoi s'adapter à tous les goûts et tous les pas de danse.

Les premiers billets sont vendus au prix de 20 fr. 5, avant d'augmenter un peu, au fil des jours.

Pour danser avec les sorcières:

Si vous faites partie des créatures nocturnes rêvant de musique poussée à plein volume, voici quelques spots incontournables pour faire la fête avec les citrouilles:

La grande soirée Megalloween du Village du soir (GE) aura lieu le 26 octobre à Palexpo.

Le D! Club de Lausanne organise une Disco d'Halloween pour les enfants(le 27 octobre), suivie d'une soirée «Scream» dès 18 ans (le 30 octobre).

La Soirée d'Halloween des étudiants de la HEC aura également lieu au D! Club, le 31 octobre.

La Case à Choc (NE) a prévu son annuelle Fiesta de los muertos, le samedi 2 novembre.

Le Globull (FR) propose une «Halloween experience» le 31 octobre.

Du côté de Berne, la Bierhübeli Halloween Party aura lieu le 26 octobre - et l'événement affiche presque complet.