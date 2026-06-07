Depuis 2024, un couple de retraités de Stallikon, à Zurich, se bat pour récupérer son appartement. La locataire ne paie pas son loyer et refuse de partir. Elle leur doit désormais environ 32'000 francs.

Une Allemande vit dans l'appartement d'un couple de retraités, sans payer de loyer

Une Allemande vit dans l'appartement d'un couple de retraités, sans payer de loyer

Helena Graf

«Je n’arrive pas à me sortir cette phrase de la tête», lâche Peter Widmer en triturant nerveusement son maillot de foot rouge. Les mots de sa locataire résonnent encore comme un affront: «Nous autres Allemands, on sait se défendre; vous autres Suisses, vous êtes tous stupides.» En face de lui, son épouse Helen essuie une larme. «Je n’en peux plus», souffle-t-elle.

Depuis plus d'un an, ce couple de Zurichois est pris en otage par une situation surréaliste. Propriétaires d'un duplex de 3,5 pièces à Stallikon (ZH), acheté il y a dix ans pour assurer leur retraite, ils n'ont plus le droit d'y mettre les pieds. En effet, ils louent depuis le bien. Le bail a pourtant été résilié légalement il y a des mois, mais l'occupante, Ursula*, refuse de partir. «C'est notre propriété et on ne peut même pas voir à quoi elle ressemble», déplore le senior.

Un dossier idéal sur le papier

L'histoire commence en avril 2024. Le profil d'Ursula P. est alors séduisant: elle affirme travailler pour un grand cabinet de conseil. Mais le mirage techno-chic s'estompe vite. Les loyers tombent de manière irrégulière, puis s'arrêtent net dès janvier 2025. Peter Widmer envoie des avertissements, sans succès. Au bout de trois mois, il engage une procédure de recouvrement et résilie le bail.

Ursula refuse toutefois d'écouter. Elle soumet une demande de prolongation de bail à la commission de conciliation. Sur conseil de leur avocat, les Widmer acceptent toutefois un accord à l'amiable: la locataire peut rester jusqu'à fin décembre 2025 si elle règle ses loyers. Mais, dès le mois de juin, la locataire bloque à nouveau les paiements. Le deuxième avis de résiliation, envoyé pour fin octobre, revient à l'expéditeur. Ursula P. fait la morte.

Pas de loyer, mais des menaces de plainte

Le culot de la locataire va encore plus loin. Mi-octobre, alors qu'elle ne verse plus un centime, elle exige la réparation du chauffage en panne. Par courriel, elle bombarde le propriétaire: «L'appartement que vous laissez glacial depuis des semaines constitue une infraction pénale.» Elle menace de porter plainte.

Sous le choc mais contraint de filer droit, Peter Widmer fait réparer le système. «Notre avocat nous a dit qu'il fallait absolument se montrer exemplaires», soupire le retraité.

Un marathon judiciaire

Fin octobre, une fois l'appartement de nouveau chauffé, Ursula active le volet juridique pour gagner du temps. En février 2026, le Tribunal de district d'Affoltern prononce enfin son expulsion. Mais la locataire fait appel devant la Cour suprême cantonale pour un vice de procédure: sa propre déclaration est arrivée au tribunal avec un jour de retard, et elle estime que ses droits ont été bafoués.

L'affaire est renvoyée en première instance, qui confirme l'expulsion. Qu'à cela ne tienne: Ursula saisit à nouveau la Cour suprême. L'affaire est aujourd'hui en suspens, figeant la situation pour plusieurs mois encore.

Des dizaines de milliers de francs de dommages

Parallèlement, Helen Widmer souffre de problèmes de santé. Elle n'arrive plus à s'alimenter correctement. «Je perds du poids, je fais des allers-retours permanents à l'hôpital», confie-t-elle. Pendant ce temps, Ursula continue de vivre dans leur appartement, sans payer de loyer. Elle doit aujourd'hui environ 32'000 francs au couple. Une procédure de recouvrement est en cours. «J’ai fait une croix sur cette somme», déclare pourtant Peter Widmer, à bout.

Ursula perçoit actuellement des aides sociales; on ignore si elle pourra régler ses loyers impayés. Blick l'a confrontée aux déclarations des Widmer. Elle nie catégoriquement toutes les accusations du couple et refuse de faire d'autres commentaires.

Les propriétaires, quant à eux, s'inquiètent également de l'état de leur appartement. Ils ont demandé à plusieurs reprises à la locatrice l'autorisation de visiter les lieux, mais elle a toujours refusé. «Je m'attends à ce que nous devions débourser des dizaines de milliers de francs pour les rénovations», déclare le retraité.

A cela s'ajoutent les frais d'expulsion. Les Widmer devront les payer eux-mêmes et d'avance si le jugement devient un jour exécutoire. «Nous avons tout simplement l'impression d'avoir été roulés dans la farine.»

* Nom modifié