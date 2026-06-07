Dimanche, Flightradar24 a montré qu'un Airbus de la compagnie Swiss a dû faire demi-tour après deux heures de vol. Au lieu d'être à Delhi, les passagers se sont retrouvés à Zurich. Plusieurs raisons ont motivé cette décision.

Un avion de la compagnie Swiss doit faire demi-tour après deux heures de vol

Un avion de la compagnie Swiss doit faire demi-tour après deux heures de vol

Angela Rosser

Les férus d'avions remarquent tout de suite quand quelque chose ne tourne pas rond dans le ciel. C'est ainsi qu'un lecteur Blick nous a signalé qu'un avion de Swiss qui se rendait à New Delhi avait fait demi-tour et était reparti pour Zurich.

Sur son site web, la compagnie aérienne a invoqué des «raisons opérationnelles».s opérationnelles». La porte-parole Nicole Meier explique de quoi il s'agit.

Présence de particules solides dans un moteur

«Sur le vol LX2646 reliant Zurich à New Delhi, le système de surveillance du circuit de carburant/huile a signalé la présence possible de particules solides dans le carburant vers le moteur 1. De plus, le système de surveillance du moteur a indiqué un message d'erreur pour le moteur 1», explique-t-elle.

La réparation de la panne potentielle dans une station distante aurait pu s'avérer difficile. «C'est pourquoi l'équipage a décidé, en concertation avec les spécialistes au sol, de ramener l'Airbus à Zurich.»

La cause n'est toutefois pas encore définitivement élucidée, ajoute Nicole Meier. «Il est possible que le système ait déclenché un message d'alerte sans qu'il y ait effectivement des particules.»

Sable, poussière ou glace

Le terme particules solides peut se référer à du sable, de la poussière ou de la glace formée par la condensation de l'eau. Des dépôts organiques peuvent également se cacher derrière les particules.

«Nos spécialistes vident et nettoient régulièrement les réservoirs des avions et contrôlent le carburant, notamment lors du ravitaillement», explique Nicole Meier. En outre, le système est surveillé en différents points et contrôlé par des capteurs, ajoute-t-il.

Vol retour annulé

Une présence incontrôlée de telles particules pourrait théoriquement être dangereuse, selon Nicole Meier. «Pour éviter que les particules ne deviennent un problème, l'aviation applique des règles d'entretien et de contrôle très strictes.»

Les 151 passagers ont été transférés sur les prochaines liaisons possibles, assure Nicole Meier. Le vol de retour de New Delhi à Zurich, qui transportait 218 passagers, a également dû être annulé. «Nous comprenons qu'une telle situation entraîne des désagréments et des incertitudes pour nos passagers et nous le regrettons vivement», dit-elle.