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Tour de contrôle évacuée
Le trafic aérien reprend à Munich après un signalement d'odeur de fumée

Le trafic aérien a été suspendu près de deux heures dimanche soir à l'aéroport de Munich après un signalement d'odeur de fumée dans la tour de contrôle. Evacuée par précaution, elle a rouvert vers 22H15, mais des retards restent possibles.
Publié: 07.06.2026 à 22:13 heures
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Dernière mise à jour: il y a 10 minutes
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Le trafic aérien a été suspendu durant près de deux heures ce dimanche soir à l'aéroport de Munich.
Photo: IMAGO/Sven Simon
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AFP Agence France-Presse et Angela Rosser

Le trafic aérien a été interrompu pendant près de deux heures dimanche soir à l'aéroport de Munich, dans le sud de l'Allemagne, après que des employés ont signalé une odeur de fumée dans la tour de contrôle, a indiqué un porte-parole de l'aéroport à l'AFP.

La tour de contrôle a été évacuée par précaution et les décollages et atterrissages ont été suspendus à partir de 20H33 (18H33 GMT). Les vols ont repris à 22H15 (20H15 GMT), a indiqué l'aéroport à l'AFP, même si une note publiée sur le site internet de l'aéroport met en garde contre d'éventuels retards.

Les employés ont signalé une «odeur intense», mais les pompiers dépêchés sur place n'ont détecté ni feu ni fumée dans la tour. «L'odeur a été détectée en raison d'un dysfonctionnement technique. Le problème a été résolu», a finalement indiqué le porte-parole.

Une porte-parole de l'organisme allemand de contrôle du trafic aérien, la Deutsche Flugsicherung (DFS), a ajouté que l'équipe de nuit avait été appelée plus tôt afin d'assurer le service depuis une tour de contrôle de secours. Munich est le deuxième aéroport d'Allemagne après Francfort.

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