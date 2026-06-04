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Des employés blessés
Le nez d'un Boeing de Lufthansa s'affaisse à l'aéroport de Francfort

A Francfort, le train avant d’un Boeing 787-9 de Lufthansa s’est affaissé sur le tarmac avant un vol pour Los Angeles. Plusieurs employés ont été légèrement blessés et une enquête est en cours.
Publié: 21:07 heures
Le nez d'un avion Boeing de Lufthansa s'est brutalement affaissé jeudi sur le tarmac de l'aéroport de Francfort jeudi.
Photo: AFP
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AFP Agence France-Presse

Le train d'atterrissage d'un avion Boeing appartenant à Lufthansa s'est brutalement affaissé jeudi sur le tarmac de l'aéroport de Francfort, faisant plusieurs blessés parmi le personnel qui se trouvait à bord, a indiqué le groupe allemand à l'AFP. Survenu à la mi-journée, l'incident concerne un Boeing 787-9, dit Dreamliner, une heure avant son décollage pour un vol à destination de Los Angeles, a précisé une porte-parole.

«Alors qu'il se trouvait sur une position de stationnement, le train d'atterrissage avant de l'avion s'est replié de manière inattendue», a dit la même source. Les passagers n'avaient pas encore embarqué, mais «plusieurs employés» parmi les membres d'équipage et le personnel au sol ont été blessés, indique encore Lufthansa.

«Légèrement» blessés

Dans la soirée, un autre porte-parole de Lufthansa a précisé à l'AFP que les personnes blessées, dont deux membres de son équipage, l'avaient été «légèrement». Elles ont été conduites à l'hôpital pour y être soignées. Le vol a été annulé. Sur une vidéo de l'incident diffusée par le journal Bild, on voit la roue du train glisser soudain vers l'avant et le nez de l'appareil chuter de plus de deux mètres de hauteur et heurter le sol.

Un employé qui se trouvait sur le tarmac juste devant le cockpit a échappé de peu à l'impact. Une enquête est en cours, «des experts sont actuellement sur place et inspectent l'appareil», a indiqué Lufthansa dans la soirée. L'avion devrait être déplacé dès jeudi soir vers un hangar «où d'autres inspections auront lieu avant que l'appareil ne soit réparé», a ajouté la même source. D'après le site spécialisé Aerotelegraph, l'avion concerné n'a qu'un an et a été livré à Lufthansa en janvier.

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