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Travaux jusqu'en 2030
Le Technorama de Winterthour fera peau neuve pour 60 millions

Le Technorama de Winterthour, premier centre scientifique de Suisse, sera rénové pour 60 millions de francs d'ici 2030. La ville demande une aide de 4 millions, le parlement doit encore donner son feu vert.
Publié: 10:54 heures
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Dernière mise à jour: il y a 50 minutes
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Le Technorama de Winterhour doit être assaini après plus de 40 ans d'exploitation.
Photo: DR
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ATS Agence télégraphique suisse

Le Technorama de Winterhour doit être assaini après plus de 40 ans d'exploitation. La rénovation du centre scientifique zurichois, devisée à 60 millions de francs, devrait durer jusqu'en 2030, mais des installations provisoires sont prévues.

L'exécutif de la ville de Winterthour a demandé mardi un crédit de quatre millions de francs comme contribution à l'assainissement du Swiss Science Center Technorama, premier centre scientifique de Suisse et destination prisée qui a accueilli près de 370'000 visiteurs en 2025. Le parlement municipal doit encore donner son aval.

Après plus de 40 ans d'exploitation, le bâtiment du Technorama et ses infrastructures doivent être assainis. L'exposition et ses 500 stations d'expérimentation resteront toutefois accessibles durant le chantier grâce à des installations provisoires.

Normes et capacité adaptés

La rénovation vise notamment une mise en conformité en matière d'efficacité énergétique et de sécurité. Conçu à l'origine pour accueillir 200'000 visiteurs par an, la capacité du bâtiment doit aussi être adaptée. Sous le label «Technorama 2050», les travaux démarreront en 2027 et dureront jusqu'à mi-2030.

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Le financement des 56 millions de francs restants repose sur plusieurs piliers. Le canton de Zurich a promis un soutien financier, à condition que la ville de Winterthur débloque des fonds. La fondation responsable entend assurer le solde par des fonds tiers et des contributions propres.

Inauguré dans son format actuel en 1982, le Technorama a pour vocation première d'éveiller la curiosité des plus jeunes pour les sciences naturelles et la technique. L'apprentissage y est de nature exploratoire et passe par des expériences immédiates.

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