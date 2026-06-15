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Le parlement a approuvé lundi le contre-projet en deuxième lecture par 105 voix contre 71. L'UDC et le PLR s'y sont opposés.
Photo: KEYSTONE
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Un «compromis viable»
Le contre-projet au «repos nocturne» à l'aéroport de Zurich est adopté

Le parlement zurichois a soutenu un contre-projet limitant les vols nocturnes après 23h00. Il prévoit des redevances dissuasives plutôt qu’une interdiction stricte des vols tardifs.
Publié: 12:36 heures
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Dernière mise à jour: 12:37 heures
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ATS Agence télégraphique suisse

Le parlement zurichois a adopté le contre-projet à l'initiative dite «pour le repos nocturne» visant l'interdiction de vols à partir de 23h00. Si aucun référendum n'est lancé, les auteurs de l'initiative, qui n'a eu aucune chance dans l'hémicycle, sont prêts à retirer leur texte.

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Le parlement a approuvé lundi le contre-projet en deuxième lecture par 105 voix contre 71. L'UDC et le PLR s'y sont opposés. Le contre-projet maintient la possibilité de rattraper les retards entre 23h00 et 23h30, moyennant une hausse progressive de la redevance bruit après 23h00.

Les élus ont balayé l'initiative par 171 voix contre 5. Pour l'association Fair in Air, à l'origine du texte, le contre-projet constitue un «compromis viable». Les initiants ont répété qu’ils pourraient retirer leur texte en cas d'adoption du contre-projet et pour autant qu'aucun référendum ne soit lancé.

Dissuader les vols nocturnes

Le contre-projet vise à dissuader le nombre de mouvements entre 23h00 et 23h30 par une hausse progressive de la redevance bruit pour les vols après 23h00. Le gouvernement devra en outre rendre compte chaque année de l'évolution du nombre de riverains gênés par le bruit et du respect de la réglementation sur les vols de nuit. L'aéroport devra quant à lui informer rapidement des raisons en cas de non-respect de ces règles.

L'initiative populaire zurichoise exige, elle, que les horaires des vols au départ ou à destination de l'aéroport de Zurich s'étalent entre 06h00 et 23h00, sans exception. Actuellement, des dérogations sont accordées jusqu'à 23h30 pour des vols en retard. Au-delà de 23h30, une autorisation exceptionnelle est nécessaire.

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