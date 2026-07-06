Quatre arrondissements allemands frontaliers ont déposé un recours contre l'extension des pistes de l'aéroport de Zurich. Ils dénoncent le bruit accru et l'absence d'évaluation transfrontalière. La procédure est en cours à Berne.

L'Allemagne tente de bloquer l'extension de l'aéroport de Zurich

L'Allemagne tente de bloquer l'extension de l'aéroport de Zurich

ATS Agence télégraphique suisse

Quatre arrondissements frontaliers allemands s'opposent aux projets d'extension de deux pistes de l'aéroport de Zurich. Craignant une augmentation des nuisances sonores, ils ont déposé un nouveau recours auprès de l'Office fédéral de l'aviation civile (OFAC).

Les Landkreise de Waldshut, Lörrach, Constance et Forêt-Noire-Baar contestent les demandes d'approbation des plans pour l'allongement des pistes 28 et 32 à l'aéroport de Zurich, ont-ils annoncé lundi dans un communiqué commun. La procédure d’approbation est actuellement en cours à Berne.

Les quatre arrondissements concernés saluent les améliorations envisagées en matière de sécurité ainsi que les mesures prévues par l'aéroport zurichois pour éviter les retards, notamment la nuit. Mais ils ne sont pas disposés à accepter une «charge accrue» au sud du Bade-Wurtenberg.

Pas d'évaluation transfrontalière

Les Landkreise regrettent le manque de consultation publique par l'OFAC du côté allemand, malgré un précédent recours datant de février dernier. Ils critiquent aussi l'absence d'une évaluation transfrontalière de l'impact environnemental.

«Nous nous opposons fermement aux demandes d'extension des pistes 32 et 28 dans la mesure où l'espace aérien allemand serait encore plus utilisé qu'auparavant par des avions gros-porteurs bruyants», écrivent les quatre arrondissements dans leur prise de position.

Pour rappel, le projet d'extension des pistes a été accepté en votation populaire par les citoyens zurichois en mars 2024. Les quatre arrondissements allemands affirment vouloir parvenir à un règlement durable sur les nuisances sonores de l'aéroport de Zurich, dans la mesure où il se traduira «par un allègement tangible» pour la population côté allemand.