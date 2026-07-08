Un problème médical est en cause dans l'accident qui avait impliqué deux trams septembre dernier à Zurich-Oerlikon. L'incident avait quatre blessés, dont deux graves.

Un problème de santé en cause dans la collision de tram de 2025 à Zurich

Un problème de santé en cause dans la collision de tram de 2025 à Zurich

ATS Agence télégraphique suisse

Un problème médical est à l'origine de la collision entre deux trams qui a fait quatre blessés dont deux graves en septembre dernier à Zurich-Oerlikon. Le rapport d'enquête du SESE le souligne. En outre, l'un des deux types de trams impliqués dans l'accident ne dispose pas de système de freinage automatique d'urgence.

Le 15 septembre 2025 à la mi-journée, un tram de type Cobra a percuté sans freiner une rame de type Flexity qui disposait pourtant de la priorité de droite. La collision latérale est survenue sur un carrefour situé entre la gare de Zurich-Oerlikon et le Hallenstadion. L'impact a fait dérailler partiellement les deux trams.

Problèmes de santé inconnus auparavant

Les deux chauffeurs et un passager ont été grièvement blessés. Un autre usager a été légèrement touché. Selon le rapport du Service d'enquête de sécurité (SESE), publié mercredi, le chauffeur du tram de type Cobra qui a grillé la priorité a été victime d'un accident médical peu avant l'arrivée de sa rame au carrefour. Il n'a pas pu réagir. Les problèmes de santé du chauffeur étaient inconnus jusque-là. Un test de capacité effectué un mois auparavant n'avait révélé aucun souci.

Système de sécurité à installer

Autre facteur, le type de tram qu'il conduisait ce jour-là, un Cobra en service depuis une vingtaine d'années, ne dispose pas de système de sécurité permettant un freinage d'urgence automatique de la rame pour éviter une collision. Tel est le cas des trams Flexity fabriqués également par Bombardier. Les transports publics zurichois VBZ évaluent désormais la possibilité d'équiper l'ensemble de sa flotte Cobra de ce système.

Selon le SESE, il existe sur le marché des systèmes qui évaluent en permanence le comportement du conducteur ou de la conductrice et qui interviennent automatiquement en cas d'urgence. L'installation de tels systèmes dans les trams suisses n'est pas obligatoire, contrairement aux trains. Le SESE recommande désormais à la Confédération de les rendre obligatoires à l'avenir.