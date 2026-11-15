Deux trafiquants de drogue présumés ont été arrêtés jeudi à Zurich et Dübendorf. La police cantonale a saisi près de douze kilos de stupéfiants, plusieurs armes et environ 60'000 francs en espèces.

Près de douze kilos de drogue découverts par la police zurichoise

Près de douze kilos de drogue découverts par la police zurichoise

ATS Agence télégraphique suisse

La police a arrêté deux trafiquants de drogue présumés à Zurich et à Dübendorf. Lors de cette opération, les forces de l'ordre ont saisi une douzaine de kilos de stupéfiants, plusieurs armes et de l'argent liquide, a annoncé dimanche la police cantonale.

Jeudi soir, les enquêteurs ont contrôlé une voiture à Zurich-Leimbach et ont découvert une importante quantité de cocaïne. Le conducteur, un Allemand de 34 ans, a été arrêté.

La police a ensuite perquisitionné l'appartement de l'homme à Dübendorf. Elle y a saisi près de neuf kilogrammes de cocaïne, un peu plus de deux kilogrammes de haschisch et près d’un kilogramme de 2C-B, ainsi que de petites quantités d’autres stupéfiants.

Les agents ont également trouvé environ 60'000 francs en espèces, une arme à feu automatique, un pistolet d'alarme et un pistolet à air comprimé. La colocataire du suspect, âgée de 44 ans, également de nationalité allemande, a aussi été arrêtée.

Les deux personnes sont soupçonnées de trafic de drogue. Tous deux ont été remis au ministère public de Zurich.