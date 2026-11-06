Le Tribunal d’arrondissement de Monthey a condamné une Portugaise de 54 ans à trois ans de prison et à cinq ans d’expulsion de Suisse pour avoir écoulé 870 grammes de cocaïne en Valais en 2025.

En Valais, une quinquagénaire écope de la prison ferme pour trafic de drogue

En Valais, une quinquagénaire écope de la prison ferme pour trafic de drogue

ATS Agence télégraphique suisse

Le Tribunal d'arrondissement de Monthey (VS) a condamné une femme de 54 ans pour trafic de drogue. La ressortissante portugaise a écopé d'une peine de prison ferme, un cas rare pour une femme, en Valais, dans une affaire de stupéfiants.

Elle a ainsi écopé de trois ans de prison, dont deux avec sursis durant une période de quatre ans et un an de prison ferme, déduit du temps passé en préventive (un peu plus de 10 mois) et d'une expulsion de Suisse d'une durée de 5 ans. Selon une statistique de la Police cantonale valaisanne, environ 10% des cas de trafic de stupéfiants démantelés dans le canton concernent des femmes.

Entre janvier et décembre 2025, la quinquagénaire née au Portugal a mis sur le marché 870 grammes de cocaïne qu'elle a vendu à une vingtaine de consommateurs. Son bénéfice a atteint 42'550 francs, en un an.

Du haschich et de la marijuana

Selon l'acte d'accusation, ces ventes de drogue permettaient à l'accusée de financer sa propre consommation et d'autres besoins personnels. Elle s'est ainsi rendue coupable de crime à la loi fédérale sur les stupéfiants. Pour la procureure Emmanuelle Raboud, la prévenue savait «qu'elle mettait ou pouvait mettre en danger un grand nombre de personnes.»

Durant la même période, soit jusqu'à son arrestation puis son incarcération le 17 décembre 2025, la Chablaisienne a également écoulé entre 100 et 200 grammes de haschich et 300 grammes de marijuana pour un bénéfice total de 2000 francs. Elle a ainsi également été jugée pour délit à la loi fédérale sur les stupéfiants.

Offre acceptée

Enfin, ayant consommé elle-même des produits interdits, la quinquagénaire a également dû répondre de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants.

A l'occasion de son procès, le 27 octobre dernier, la prévenue avait accepté la proposition du Ministère public de régler l'affaire en procédure simplifiée, renonçant du même coup à un éventuel recours.