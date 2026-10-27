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Un cas rare
Une femme de 54 ans risque de la prison ferme pour trafic de drogue en Valais

Une femme de 54 ans a été jugée mardi à Monthey pour avoir écoulé 870 grammes de cocaïne en 2025, générant 42'550 francs de bénéfices. Elle risque un an de prison ferme et cinq ans d'expulsion de Suisse.
Publié: il y a 18 minutes
Une femme de 54 ans a écoulé 870 grammes de cocaïne en 2025.
Photo: keystone-sda.ch
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ATS Agence télégraphique suisse

Une femme de 54 ans a comparu, mardi après-midi devant le Tribunal d'arrondissement de Monthey, pour trafic de drogue. Elle risque une peine de prison ferme, un cas rare pour une femme, en Valais, dans une affaire de stupéfiants.

Entre janvier et décembre 2025, la quinquagénaire née au Portugal a mis sur le marché 870 grammes de cocaïne qu'elle a vendus à une vingtaine de consommateurs. Son bénéfice a atteint 42'550 francs, en un an.

Selon l'acte d'accusation, ces ventes de drogue permettaient à l'accusée de financer sa propre consommation et d'autres besoins personnels. Elle s'est ainsi rendue coupable de crime à la loi fédérale sur les stupéfiants. Pour la procureure Emmanuelle Raboud, la prévenue savait «qu'elle mettait ou pouvait mettre en danger un grand nombre de personnes.»

Du haschich et de la marijuana

Durant la même période, soit jusqu'à son arrestation puis son incarcération le 17 décembre 2025, la Chablaisienne a également écoulé entre 100 et 200 grammes de haschich et 300 grammes de marijuana pour un bénéfice total de 2000 francs. Elle a ainsi également été jugée pour délit à la loi fédérale sur les stupéfiants.

Enfin, ayant consommé elle-même des produits interdits, la quinquagénaire a également dû répondre de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants. Selon une statistique de la Police cantonale valaisanne, environ 10% des cas de trafic de stupéfiants démantelés dans le canton concernent des femmes.

Offre acceptée

Devant ses multiples infractions, la prévenue a accepté, le 28 juillet dernier, la proposition du Ministère public (MP) de régler l'affaire en procédure simplifiée. Emmanuelle Raboud a requis trois ans de prison, dont deux avec sursis durant une période de quatre ans et un an de prison ferme, déduit du temps passé en préventive (un peu plus de 10 mois).

La procureure a également demandé au Tribunal que la prévenue soit expulsée du territoire suisse d'une durée de cinq ans. Face à la présidente du tribunal, l'accusée a «reconnu les faits», mardi après-midi, et confirmé l'accord passé avec le MP, renonçant de facto à une éventuelle possibilité de recours. Le tribunal rendra son verdict dans quelques jours.

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