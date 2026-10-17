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90'000 francs et euros
Importante saisie de drogue lors d'un rendez-vous suspects à Zurich

La police zurichoise a saisi 60 kilos de drogues, près de 90'000 francs et euros en liquide jeudi à Dällikon. Deux suspects, un Serbe et un Suisse, ont été arrêtés après une intervention musclée et des perquisitions.
Publié: il y a 15 minutes
La police cantonale zurichoise a saisi 60 kilos de drogues jeudi à Dällikon.
Photo: Shutterstock
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ATS Agence télégraphique suisse

La police cantonale zurichoise a mis la main sur plus de 60 kilos de drogues et des dizaines de milliers de francs et d'euros, jeudi à Dällikon (ZH). Elle a arrêté deux suspects.

En plus de la prise conséquente, les forces d'intervention ont saisi des dizaines de milliers de francs et d'euros en liquide, écrit samedi la police cantonale zurichoise dans un communiqué. L'intervention s'est déroulée suite à un rendez-vous entre les deux hommes, qualifié de suspect par la police.

Lors du contrôle d'un citoyen serbe de 48 ans, des policiers en civil ont tout d'abord découvert environ deux kilos de cocaïne. Le deuxième suspect, un Suisse de 33 ans, a alors tenté de prendre la fuite en voiture.

40'000 euros en liquide

Durant sa fuite, l'homme a jeté par la fenêtre du véhicule plus de 40'000 euros en liquide ainsi qu'un téléphone portable. Il a toutefois été arrêté peu après.

Lors des perquisitions de domiciles ayant suivi l'intervention, la police a déniché un important dépôt de drogues en tous genres: 34 kilos d'amphétamine, 12 kilos de cocaïne, et plusieurs kilos de kétamine, de méthamphétamine et de cannabis.

Des milliers de pilules d'ecstasy et de médicaments sous ordonnance ont également été saisis. La police a confisqué au total près de 30'000 francs et 57'000 euros en liquide. Les deux trafiquants présumés devront répondre devant la justice de trafic de stupéfiants. Le Ministère public zurichois a requis leur mise en détention provisoire.

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