Un snowboardeur de 45 ans est mort après une collision avec une luge à moteur à Zermatt. L’accident s’est produit sur une piste fermée, une enquête a été ouverte pour en déterminer les causes.

Collision mortelle entre un snowboardeur et une luge à moteur à Zermatt

Collision mortelle entre un snowboardeur et une luge à moteur à Zermatt

ATS Agence télégraphique suisse

Une collision s'est produite jeudi dernier sur le domaine skiable de Zermatt (VS) entre un snowboardeur et une luge à moteur. Le snowboardeur, un Suisse âgé de 45 ans, est décédé deux jours plus tard à l'hôpital de Sion, a annoncé lundi la police valaisanne.

L’accident s’est produit vers 08h45. Un snowboardeur descendait depuis la station du Rothorn sur la piste numéro 11 (Rotweng), qui n’était pas encore ouverte au public à ce moment-là. Pour des raisons encore inconnues, il est entré en collision avec une luge à moteur qui montait dans le cadre des travaux de sécurisation des pistes.

Les secours sont intervenus avec un hélicoptère d'Air Zermatt. Après avoir reçu les premiers soins sur place, le snowboardeur a été héliporté à l’hôpital de Sion, où il est décédé samedi des suites de ses blessures. Le conducteur de la motoneige n’a pas été blessé. Une enquête a été ouverte.