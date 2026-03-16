Entre accidents improbables et fortunes diverses, le week-end a été mouvementé pour les skieuses suisses. Pendant ce temps, les jeunes talents continuent de briller et de surprendre sur les pistes.

Marcel W. Perren et Mathias Germann

Les critiques de Felix Neureuther

Alors que la descente des championnats du monde 2023 a pu se dérouler sous un soleil radieux, les deux super-G de Courchevel (France) ont été perturbés par le mauvais temps. Comme les super-G de Beaver Creek (USA) et de Garmisch-Partenkirchen (Allemagne) ont déjà été annulés, il n’y aura au maximum que sept courses dans cette discipline cet hiver.

Felix Neureuther a exprimé ses critiques concernant la programmation en France: «A l'origine, le premier super-G de Courchevel était prévu le vendredi. Mais, en raison des mauvaises prévisions météorologiques pour samedi et dimanche, la descente a été avancée au vendredi. Je ne comprends pas cette décision, car deux super-G ont déjà été annulés cet hiver. Dans ce cas, il aurait été sportivement plus juste de sacrifier la descente.»

Le grand perdant

Si Marco Odermatt a décroché le gros cristal du classement général de la Coupe du monde ainsi que les petits globes de la descente et du super-G à Courchevel, une grande déception plane toutefois sur l'équipe masculine suisse. Le collègue de chambre de Franjo von Allmen, Lars Rösti, nourrissait de grands espoirs après sa sixième place lors de la descente de Crans-Montana (VS), qui lui permettait de viser un classement dans le top 25 du classement général et de participer à la finale de la Coupe du monde en Norvège.

Jusqu’à vendredi, le skieur de 28 ans, menuisier de formation, occupait la 24e place du classement général. Mais la descente de Courchevel a été un échec total pour Lars Rösti, qui a terminé 40e. Il conclut donc la saison de Coupe du monde dans la discipline reine à la 26e place, manquant la finale de seulement 11 points.

Deux Suissesses en grande difficulté

La spécialiste du slalom Aline Danioth et la géantiste Simone Wild ont manqué les points à Åre (Suède), perdu leur bonus jeunesse et doivent désormais se battre pour leur avenir. Toutes deux ne remplissent pas les critères de Swiss-Ski pour obtenir le statut de cadre et doivent probablement compter sur la clémence des sélectionneurs.

Alors que Simone Wild a déjà effectué de sa propre initiative la dernière préparation de la saison, ce serait une première pour Aline Danioth. La skieuse suisse s’est déjà déchirée quatre fois le ligament croisé, mais elle est toujours revenue. Aujourd’hui, son avenir dans le ski reste plus que jamais incertain.

Un signe de vie fort

Il y a deux ans, Arnaud Boisset était considéré comme l’un des talents les plus prometteurs de la Coupe du monde, avec trois top 10 en un hiver et une troisième place lors du super-G final à Saalbach (Autriche). Mais en décembre 2024, le Valaisan a lourdement chuté à Beaver Creek (USA), subissant une grave commotion cérébrale lors de son crash. Après d’autres chutes à Kitzbühel (Autriche) et Crans-Montana, il a semblé un temps qu'Arnaud Boisset avait perdu ses capacités de réaction.

Cet hiver, ses temps étaient si décevants qu’il avait été rétrogradé en Coupe d’Europe. Mais depuis que Marco Kohler a été victime d’une déchirure des ligaments croisés à Kitzbühel, Arnaud Boisset retrouve progressivement sa place en Coupe du monde. Lors de la descente techniquement exigeante de Courchevel, le spécialiste de la vitesse de Martigny a envoyé un signal fort: avec le dossard 36, Arnaud Boisset a terminé à une remarquable 13e place.

«J'arrête de stresser»

Sue Piller est l’une des étoiles montantes suisses de cet hiver. Lors de sa première saison en Coupe du monde, elle a marqué des points à six reprises, a fait sensation avec une 6e place à Spindleruv Mlyn et a participé aux Jeux olympiques. Après sa 27e place à Åre, la spécialiste du slalom géant semble se relâcher. «Ces dernières semaines et ces derniers mois, j’ai pu vivre mon rêve. Je suis incroyablement reconnaissante pour cela. Mais en même temps, je n’ai pas su l’apprécier», confie-t-elle.

Elle reconnaît s'être trop focalisé sur les résultats: «Je n’ai vraiment pas été cool avec moi-même», ajoute Sue Piller. Le fait d’avoir manqué de peu la finale de la Coupe du monde à Lillehammer (Norvège) lui a fait mal. Sa recette pour retrouver l’équilibre? «Maintenant, j’arrête de stresser et je commence à apprécier la vie, en me donnant du temps et de l’espace.»

Une vache oblige Jasmina Suter à faire une pause

16, 12 et 16: tels étaient les meilleurs classements en Coupe du monde de Jasmina Suter cet hiver. Mais depuis fin février, la Suissesse rencontre des difficultés. La raison? Elle l’explique elle-même sur Instagram: «Juste avant les courses d’Andorre, j’ai été touchée à la tête par une vache». Ce n’est pas une blague, précise-t-elle. «Ma tête a maintenant besoin d’un peu de temps pour se remettre, alors je fais une petite pause.» Il est fort probable que Jasmina Suter ne reprenne la compétition qu’aux championnats suisses de St-Moritz (GR), à la mi-avril.

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L'élève modèle de Didier Plaschy

Le Haut-Valaisan Giuliano Fux a décroché l’or en slalom lors des Championnats du monde juniors à Narvik (Norvège). Le skieur a été formé à l’école de Didier Plaschy, ancien champion de slalom et expert pour la SRF, au sein de «Ski Valais». «Giuliano est un skieur doué qui, dès la catégorie des moins de 16 ans, utilisait des skis de géant FIS de 30 mètres de rayon, alors que la plupart de ses camarades se contentaient de lattes de 24 mètres, beaucoup plus légères», explique Didier Plaschy. Contrairement à de nombreux autres talents du ski, Giuliano Fux n’a pas fréquenté de gymnase sportif: il a effectué un apprentissage de carreleur dans l’entreprise de son père.

Pas de globe suisse

Lors de cinq des six derniers hivers, les Suissesses ont décroché au moins un globe de cristal. La dernière en date est Lara Gut-Behrami, qui en a remporté au moins un pendant trois saisons consécutives. L’élimination de Camille Rast au géant d’Åre a éteint la dernière lueur d’espoir de remporter une victoire dans cette discipline. Reste que lors de la finale de la Coupe du monde, les classements généraux de la Coupe du monde, de la descente et du super-G restent encore ouverts.

Henrik Kristoffersen en pourparlers

Va-t-il partir pour l’Autriche ou rester en Norvège? Voilà la question que se posent les fans d’Henrik Kristoffersen depuis plusieurs semaines. Le technicien de renom originaire de la région d’Oslo, qui vit depuis une dizaine d’années dans la région de Salzbourg, avait déclaré fin janvier, après le slalom de Schladming: «Je veux être autrichien à l’avenir».

Ce qui est certain, c’est que le skieur de 32 ans obtiendra la nationalité autrichienne. Et comme, contrairement à la Norvège – où l’espace publicitaire sur le casque appartient au sponsor de l’équipe –, il pourrait en Autriche vendre son casque à un sponsor personnel pour une somme importante. De ce fait, Henrik Kristoffersen envisage également un changement de nationalité sportive.

Le chef de l’équipe alpine autrichienne a déjà discuté d’un éventuel transfert avec un collègue norvégien. Selon Blick, Kristoffersen est actuellement en discussion avec la fédération norvégienne. Si le champion du monde de slalom 2023 obtient l’autorisation de gérer lui-même les sponsors de son casque, il continuera à courir sous la bannière norvégienne jusqu’à la fin de sa carrière.

Le talent qui surclasse tout le monde

Cet hiver, l'Italienne Giada d’Antonio a beaucoup fait parler d’elle – et à juste titre. Mais Anna Trocker, 17 ans, a failli passer inaperçue. Pourtant, la Tyrolienne du Sud prouve qu’elle est au moins aussi talentueuse. Elle a livré son chef-d’œuvre provisoire lors du slalom des championnats du monde juniors à Narvik (Norvège).

Après avoir remporté l’or en géant, Anna Trocker a surclassé ses concurrentes en slalom, devançant Leonie Raich (Autriche) de 2,29 secondes. La troisième, Aada Kanto (Finlande), accusait un retard de 3,78 secondes, et la Suissesse Juliette Fournier, 18 ans, se classait quatrième avec 4,20 secondes de retard. Anna Trocker sera donc présente à Hafjell (Norvège) pour la finale de la Coupe du monde dans les deux disciplines techniques. «C’est la plus belle des récompenses», confie-t-elle.