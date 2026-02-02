Stupeur en Norvège! Henrik Kristoffersen a réitéré ces derniers jours son envie de changer de fédération et d'opter pour l'Autriche. Coup de bluff, coup de pression ou coup de tête?

La fédération norvégienne de ski a déjà perdu Lucas Braathen au profit du Brésil à l’automne 2023. La question se pose désormais de savoir si les Vikings vont devoir céder une autre superstar. Après sa victoire lors du slalom nocturne de Schladming, Henrik Kristoffersen a en effet fait sensation avec cette déclaration surprenante: «J’espère devenir autrichien dans le futur!»

Le contexte est bien réel. Le technicien d’exception, originaire de la région d’Oslo, vit depuis près de dix ans dans la région de Salzbourg, où se trouve aujourd’hui sa résidence principale. Père d’un petit garçon de deux ans, le Norvégien a même déposé une demande de nationalité autrichienne.

Comme Lucas Braathen avant lui, Henrik Kristoffersen s’est heurté il y a quelques années aux décideurs de la fédération norvégienne. En cause: le droit d’afficher le design de son sponsor Red Bull sur son casque.

Contrairement à un Marco Odermatt ou un Franjo von Allmen, il n’y est pas autorisé. En Norvège, l’espace publicitaire sur le casque n’appartient pas à l’athlète, mais au sponsor de la fédération. En portant les couleurs de l'Autriche, Henrik Kristoffersen serait libre d’y apposer le design de son choix.

Un changement de nationalité comporterait toutefois un risque majeur pour l’homme aux 34 victoires individuelles en Coupe du monde. Si la Norvège refusait de lui accorder une autorisation de départ, il perdrait l’intégralité de ses points FIS et serait exclu du circuit de Coupe du monde. Il devrait alors repartir de zéro, en disputant de simples courses FIS.



