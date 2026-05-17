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Un voyage à risque?
La Chine met en garde ses touristes face à la criminalité suisse

La Suisse est une destination de voyage très appréciée des Chinois. Mais si l'on en croit les conseils aux voyageurs donnés par le gouvernement, les vacances dans notre pays ne sont pas sans risque.
Publié: 17.05.2026 à 10:27 heures
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Dernière mise à jour: 19:57 heures
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Pékin considère désormais qu'un voyage en Suisse n'est pas sans risque.
Photo: Anian Heierli
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Marco Lüssi

La Suisse est-elle devenue une destination de vacances dangereuse? A l'instar du Département fédéral des affaires étrangères en Suisse, le gouvernement chinois publie des conseils aux voyageurs à l'attention de ses citoyens. Pékin considère désormais qu'un voyage en Suisse n'est pas sans risque.

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Certes, le site web du Ministère chinois des Affaires étrangères indique que la sécurité publique en Suisse est généralement élevée. Mais, les autorités de Pékin déclarent: «Depuis l'adhésion à l'accord de Schengen, le nombre de criminels itinérants a augmenté et le taux de criminalité a connu une hausse rapide ces dernières années.»

Appel à la vigilance

Les sites touristiques, les parkings, les gares, les aéroports, les hôtels et les restaurants dans des villes comme Genève, Zurich, Lausanne, Interlaken, Lucerne, Montreux et Berne sont considérés comme des zones à haut risque de criminalité, poursuit le rapport. Lorsque les touristes descendent de leur voiture ou de leur bus pour prendre des photos, ils laissent souvent des objets de valeur, tels que des montres ou des ordinateurs portables, sans surveillance, ce qui en fait une cible facile pour les voleurs.

«
Lorsque vous voyagez ou faites des achats, faites attention aux personnes suspectes autour de vous
Ministère chinois des Affaires étrangères
»

Le ministère des Affaires étrangères donne donc les conseils suivants: «Soyez toujours vigilant. Lorsque vous voyagez ou faites des achats, faites attention aux personnes suspectes autour de vous. Méfiez-vous des inconnus qui s'approchent de vous ou qui frappent aux vitres de votre voiture. Si vous aidez les autres, assurez-vous d'abord de la sécurité de vos propres affaires.»

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