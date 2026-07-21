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Alerte avant le décollage
Deux pilotes de Swiss prennent une cuite avant un vol, la compagnie les suspend

Signalés par des collègues dans un état «clairement alcoolisé», deux pilotes ont été remplacés avant de rejoindre l’aéroport. Swiss les a suspendus jusqu’à nouvel ordre.
Publié: il y a 26 minutes
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Des collègues ont rapporté à Swiss que les deux pilotes avaient trop bu à l'hôtel, avant un vol.
Photo: KEYSTONE
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Lucie FehlbaumCheffe de la rédaction Actualité de Blick Romandie

Swiss a suspendu deux pilotes qui devaient assurer, en mai 2026, un vol en Airbus A220 au départ de Genève. Des membres d’équipage logés dans le même hôtel les ont signalés dans un état «clairement alcoolisé», rapporte Aerotelegraph, cité par 20minutes.ch

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Les témoignages étaient suffisamment précis pour mettre en doute leur aptitude à voler, confirme la compagnie. Des tests d’alcoolémie ont ensuite renforcé les soupçons.

Tolérance 0,2‰

Les deux hommes, qui ne se seraient pas eux-mêmes déclarés inaptes à voler, ont été remplacés avant même de quitter l’hôtel et n’ont jamais accédé au cockpit. La règle générale est de laisser passer huit heures entre la consommation d'alcool et le pilotage, même si les compagnies imposent de ne pas en boire 12 ou 24 heures avant le décollage.

En Europe, la limite pour les pilotes est fixée à 0,2‰, même si le zéro alcool reste la règle. Swiss les a suspendus jusqu’à nouvel ordre. Leur cas est désormais examiné et pourrait déboucher sur des sanctions professionnelles.

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